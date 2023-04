La organización de las mesas para una boda, con Prados Moros

A la hora de organizar una boda, las mesas son un aspecto fundamental. En primer lugar, se trata de un espacio en el que los invitados van a pasar una importante cantidad de tiempo. Por este motivo, es importante que todos estén cómodos y a gusto. Entonces, lo primero que hay que definir es el tipo de mesa y la organización.

Por otra parte, es importante considerar la decoración mesas de boda. En este proceso se incluye el centro de mesa, la vajilla, la tarjeta del menú, las telas y otros detalles adicionales. Por ejemplo, si la boda es de noche, conviene pensar en velas y candelabros. Una de las mejores maneras de definir tanto la organización como la decoración de las mesas es con el asesoramiento de un grupo de profesionales como el que trabaja en la finca Prados Moros.

Consejos para organizar las mesas en una boda Hoy en día, existen distintos tipos de mesas para organizar una boda. Algunas parejas prefieren mesas redondas y otras rectangulares. También es posible combinar ambos tipos para lograr un salón con mayor dinamismo. A su vez, es necesario definir si los invitados se van a disponer en pequeños grupos o en otros más numerosos.

Cuando todas estas cuestiones están definidas es necesario decidir donde se sienta cada invitado. Si hay varios niños, por ejemplo, es conveniente destinar una o varias mesas para ellos. Esto permite que los pequeños tengan una fiesta más divertida.

En cuanto a los adultos, es conveniente seguir criterios lógicos. En este sentido, no hay que separar a los grupos familiares o de amigos. No obstante, es frecuente que queden algunos invitados sueltos que no llegan a completar una mesa. Cuando esto sucede, es conveniente pensar dónde pueden encajar mejor. Disponer de una mesa entera de desconocidos no siempre es una buena idea. En cambio, se pueden agrupar los invitados por edad, lugar de procedencia, profesiones o gustos personales, entre otros criterios.

Tendencias en decoración de mesas de boda Según los especialistas de Prados Moros, las fiestas de boda tienden a ser cada vez más personales. Esto se debe a que las parejas, hoy en día, prefieren optar por una línea decorativa que los represente y no recorrer a lo tradicional.

Por ejemplo, una de las tendencias actuales es la decoración rústica. Una opción dentro de este estilo pueden combinar el uso de hojas verdes (el eucalipto es una buena opción) con pequeños jarrones con flores o centros de mesa también florales. Por otra parte, el uso de botellas de cristal a modo de jarrón o, simplemente, como objeto decorativo también está de moda.

A la hora de elegir la decoración de las mesas de boda y determinar la organización de las mismas, es conveniente contar con el asesoramiento de un grupo de profesionales como el de la finca Prados Moros.