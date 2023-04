HONOR publica su primer informe ESG y se compromete a lograr operaciones neutras en emisiones de carbono para 2045

Coincidiendo con el Día de la Tierra 2023, recién celebrado el pasado sábado 22 de abril, la marca de tecnología global HONOR ha publicado su primer informe Medioambiental, Social y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), en el que describe sus objetivos y los progresos realizados en sus siete pilares ESG, entre los que se incluyen la protección medioambiental, la tecnología para el bien común y la apuesta por el talento joven Con la publicación del informe, la empresa también se ha comprometido a acelerar sus esfuerzos de sostenibilidad y descarbonización para reducir sus emisiones de carbono en un 88%, lograr el 100% de uso de energías renovables y alcanzar operaciones neutras en carbono para 2045, alineándose con el objetivo de China de alcanzar la neutralidad en carbono para 2060.

"En HONOR todo el personal realmente emocionado de poder sacar a la luz la publicación del informe ESG y de presentar los hitos que se han alcanzado en la trayectoria ESG hasta la fecha", declaró Wan Biao, Presidente de HONOR Device Co. Ltd. "HONOR se esfuerza por tener un impacto positivo en la comunidad global con tecnologías centradas en el ser humano y orientadas a un propósito. Como empresa socialmente responsable, HONOR reconoce la importancia de crear valor significativo para los distintos grupos de interés y espera seguir contribuyendo a la protección del medioambiente a futuro".

Basándose en sus continuos esfuerzos globales en materia de ESG, HONOR ha realizado progresos en sus pilares clave en este sentido: protección medioambiental, tecnología para el bien común, apuesta por el talento joven, privacidad y seguridad, desarrollo profesional, gestión de la cadena de suministro y gobierno corporativo responsable… todos ellos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) desde que se convirtió en una empresa independiente en 2020. El Informe ESG también se desarrolla de acuerdo con las mundialmente aclamadas Normas GRI de Global Reporting Initiative (GRI) y el marco de Responsabilidad Social ISO 26000 de International Standard Organization. En diciembre de 2021, HONOR se convirtió en empresa miembro oficial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lo que demuestra aún más su compromiso con el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de sostenibilidad.

"Es una verdadera satisfacción ver publicado este informe ESG de HONOR y acompañarlos en su compromiso por la lucha contra el cambio climático, comprometiéndose a lograr operaciones neutras en carbono para 2045", comenta Meng Liu, Jefe de la Oficina de China del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. "Esperamos ver cómo la marca sigue superándose con productos ecológicos, y trabajar para fomentar una economía circular que promueva el desarrollo y el consumo sostenibles".

Como respuesta activa a los retos que plantea el cambio climático HONOR se ha comprometido a trabajar por un futuro con bajas emisiones de carbono mediante la adopción de operaciones, productos, fabricación y socios más ecológicos. Como parte de estos esfuerzos, la empresa ha integrado el concepto de economía circular en el ciclo de vida de desarrollo de sus productos. Hasta la fecha, HONOR ha reducido el uso de sustancias y materiales peligrosos en 3.861 toneladas y ha reciclado más de 1.785 toneladas de residuos electrónicos. Además, el 98% de los materiales utilizados en el embalaje de HONOR Magic VS no son de plástico. HONOR también ha empleado tecnología inteligente para automatizar el 75% de su línea de producción, reduciendo aún más el uso de energía y recursos en sus instalaciones de producción. En la actualidad, la compañía está en vías de reducir sus emisiones de carbono en un 88%, lograr un 100% de uso de energías renovables y alcanzar operaciones neutras en carbono para 2045, lo que incluye una reducción del 36% de las emisiones de carbono para 2035.

Dedicada a crear un nuevo mundo inteligente para todos, HONOR sirve a usuarios de todo el mundo con tecnología orientada a un propósito, y ofrece soluciones a problemas del mundo real. Desde 2021, HONOR ha lanzado más de 22 funciones de accesibilidad como AI Subtitle, Select to Speak y Magnification para reducir la brecha digital, proporcionando a más de 3.740.000 usuarios un acceso igualitario a innovaciones líderes en el sector que mejoran su vida cotidiana.

Además de sus continuos esfuerzos en materia de sostenibilidad y tecnología para el bien común, HONOR también se ha comprometido a invertir más en el fomento de la próxima generación de jóvenes talentos. HONOR Talents Gobal Design Awards, que ofrecen una plataforma para que artistas jóvenes y emergentes de todo el mundo muestren su creatividad, han recibido más de 13.000 candidaturas desde 2020. Además, HONOR Magic Moments Awards han aceptado más de 300.000 candidaturas desde su debut en 2021, lo que permite a los creadores de contenidos y a los entusiastas de la fotografía demostrar su arte ante una audiencia mundial.

La edición completa en INGLÉS del Informe ESG de HONOR 2021-2022 puede descargarse aquí: https://www.hihonor.com/global/honor-esg/esg-report/

