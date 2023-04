GILMAR ofrece un servicio posventa que marca la diferencia

Comprar una propiedad y cambiar de vivienda supone el inicio de una nueva etapa en la vida. En este proceso, cerrar la operación de compraventa es solo el comienzo, ya que antes de instalarse en un nuevo hogar suele ser necesario atender distintas cuestiones como, por ejemplo, la mudanza, las reformas o la contratación de servicios.

Para facilitar todo lo relativo a un cambio de vivienda, la inmobiliaria GILMAR ofrece un servicio posventa que contempla soluciones para todas las necesidades de sus clientes, tanto durante como después de la compra o venta de una propiedad. De hecho, esta firma cuenta con un departamento de posventa que brinda asesoramiento integral.

¿Qué incluye el servicio de posventa de la inmobiliaria GILMAR? Esta empresa ofrece a sus clientes un acceso privilegiado a todo tipo de servicios como, por ejemplo, reformas, limpiezas, mudanzas, jardinería, colocación de alarmas, seguros, reparaciones, administración de propiedades para alquiler y gestiones administrativas.

En particular, los clientes que necesitan llevar adelante una mudanza cuentan con condiciones beneficiosas y 2 meses de guardamuebles de manera gratuita.

En cuanto a las reformas, este grupo empresarial cuenta con una firma especialmente dedicada a ellas, llamada Soluciones Constructivas. De este modo, es posible contar con apoyo integral que va desde la conceptualización de un proyecto hasta los detalles de ejecución. También tendrás a tu disposición pequeños reformistas que se encargan de realizar obras menores, como pintar, cambiar suelos, etc.

Además, con el soporte de GILMAR, es posible obtener el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde 2013. En este sentido, el departamento de posventa de esta inmobiliaria también se encarga de las gestiones administrativas para cambiar la titularidad de los servicios.

Estos mismos profesionales ofrecen un servicio de property management, para que los propietarios que invierten en viviendas para alquilar se despreocupen de todas las gestiones y trámites correspondientes con esta actividad. Asimismo, los servicios que ofrece esta empresa incluyen la instalación de dispositivos de domótica para disfrutar de un mayor nivel de vida y, si fuera necesario, la custodia o mantenimiento de vehículos.

Descuentos y ventajas exclusivas con GILMAR Por otra parte, esta inmobiliaria cuanta con acuerdos con distintas empresas para ofrecer condiciones de privilegio a sus clientes. En este sentido, los usuarios de GILMAR pueden alquilar vehículos a través de una firma especializada, con condiciones especiales.

Otra de las ventajas del servicio de posventa de esta empresa es el acceso a grandes descuentos en electrodomésticos y sistemas de alarmas. Además, los clientes de GILMAR pueden acceder a seguros de salud para todos los miembros de la familia o seguros de hogar con coberturas específicas en condiciones también privilegiadas.

Por último, GILMAR pone a disposición de todos sus clientes su Consultoría de Arte: un servicio gratuito, exclusivo y muy atractivo para muchos perfiles, desde inversores de arte, hasta compradores que necesitan decorar su nueva vivienda, segunda residencia, despachos, oficinas, etc.

La compra de arte, así como su transporte, valoración e instalación pueden ser trámites muy sencillos cuando se trabaja con una asesora de arte adecuada; por eso, desde ahora, se puede ofrecer a los clientes este servicio gratuito que se puede resumir así: la consultora puede adquirir obras de arte en muchos estilos y formatos. Su trabajo consiste en encontrar las mejores piezas, acorde al presupuesto y gustos personales del cliente, adecuadas al estilo de la vivienda, del espacio… y se entregan en el domicilio indicado.

Con el servicio de posventa de GILMAR, es posible contar apoyo en todo lo que resulta necesario durante un proceso de cambio de vivienda. Se trata de una característica destacada que no es fácil encontrar en otras empresas de este sector.