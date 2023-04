No pagar ni un euro por el consumo eléctrico gracias a Solar Tres60

Debido a los constantes aumentos de tarifas, no pagar nada por la energía que se consume es el sueño de todo particular o empresa. Solo en el año 2022, el promedio de los costes de luz subió un 88 % con respecto al año anterior.

Lo más grave, aseguran los expertos de la empresa Solar Tres60, es que ese no parece ser el techo de las subidas. En 2023, podría presentarse un comportamiento similar y, por esa razón, la energía solar constituye una alternativa cada vez más demandada. Frente a esto, esta firma propone la “energía justa”.

Una empresa independiente Desde su salida al mercado, la empresa Solar Tres60 se ha propuesto desafiar todo el sistema obsoleto y antiguo de la comercialización de electricidad. Aclaran que no son propiedad de ninguna gran compañía eléctrica española o extranjera. Por lo tanto, sus políticas de precios, condiciones de comercialización o atención a los clientes son totalmente independientes.

Eso les ha permitido desarrollar el concepto de "energía justa", que significa compensar el consumo eléctrico con energía solar. Solar Tres60 trabaja con algunas de las marcas líderes del mercado en paneles, baterías, inversores, estructuras y accesorios. Asimismo, cuenta con instaladores propios que, además de estar altamente cualificados, son capaces de responder cualquier interrogante.

Junto a sus estrategias de comercialización, han conseguido constituir un servicio integral para los usuarios que comprende consultoría, proyectos y monitorización del consumo. También son totalmente autónomos para el ofrecimiento de financiación a los proyectos o la tramitación de ayudas y subvenciones que ofrecen los entes del Estado.

Carácter disruptivo Solar Tres60 Como su propósito es tener un carácter disruptivo en la comercialización, una de sus propuestas es llevar el consumo de energía a 0 euros. Solar Tres60 explica que la ecuación es muy sencilla. Con la energía solar se pueden generar vatios más que suficientes para cubrir las necesidades propias.

El excedente se va acumulando en una batería virtual o hucha solar que lo convierte en euros que sirven para cancelar la factura eléctrica. La empresa explica que los excedentes pueden pagar la totalidad de la cuenta de luz, lo que significaría llevar el importe a 0. Incluso se puede generar un remanente que se guarda para el pago del mes subsiguiente.

Para optimizar el aprovechamiento de la energía solar, el equipo técnico de la empresa hace un minucioso estudio de cada caso. A través de la consultoría y el análisis se diseña un proyecto a la medida. Desde el principio es posible reducir la tarifa de luz hasta en un 84 % y pagar solo la energía justa. Progresivamente y con la monitorización continua, ese consumo se puede llevar a 0.