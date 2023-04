¿Qué regalar en la primera comunión? Cuaderno Inteligente tiene el regalo perfecto para todo tipo de niños

La primera comunión es uno de los días más especiales para los niños, ¿como no hacerles un regalo especial con el que recordar este momento? Cuaderno Inteligente da ideas para acertar seguro La primera comunión es una fecha realmente especial para toda la familia, pero sin duda, para el protagonista del día, mucho más. Por ello, no es raro que los familiares o los amigos más cercanos quieran tener un detalle con el pequeño, para que recuerde siempre esta fecha. Si no hay ideas, pero se quiere un regalo único y personalizado, la firma de papelería brasileña Caderno Inteligente, o Cuaderno Inteligenteen español, tiene la propuesta perfecta.

Un cuaderno inteligente: el regalo personalizado que activa su creatividad

Sin duda, si hay algo que va a tener el niño tras su primera comunión son recuerdos bonitos y ¿qué mejor que tener un cuaderno donde plasmarlos? Se convertirá en un regalo inolvidable y duradero.

Para ello, la firma Cuaderno Inteligente cuenta con cuadernos totalmente personalizados que se crean conforme a los gustos y necesidades de su dueño.

El DIY Cuaderno Inteligente se trata del cuaderno más creativo de la firma, ya que es el accesorio totalmente creado y diseñado al gusto de cada uno, siguiendo los pasos de montaje, se puede personalizar cada pieza del cuaderno acorde al estilo del niño. Esto significa que, gracias a su capacidad para montarse y desmontar sus partes, se puede elegir la portada y contraportada, los discos y elásticos, los recambios de hojas que más gusten, así como los accesorios que se prefieran, añadiendo al cuaderno incluso estuches, espejos, colgantes o regla.

Accesorios con los que hacer un regalo único

Para completar el regalo, la marca brasileña cuenta con diversos accesorios inteligentes que, además de darle un toque diferente al cuaderno inteligente, facilitan la organización de este: separadores, marcador de páginas, estuches, marcador adhesivo inteligente, regla, espejo, colgantes…y mucho más.

Incluso cuentan con el accesorio Strap&GO (22,15€ en cuadernointeligente.shop), una correa con ganchos que puede adherirse al cuaderno inteligente, enganchándose a su discos para que se pueda llevar a todas partes.

Además, para que pueda combinarse perfectamente tanto con el diseño del cuaderno como con el estilo del niño, Strap&GO está disponible en diferentes colores: Strap&GO baby pink, Strap&GO black, Strap&GO lilacoStrap&GO turquoise.