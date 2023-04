Sobre las intervenciones asistidas con animales, de la mano de TEAsisTO

Algunas personas con TEA pueden presentar dificultades para ser autónomas e independientes. No obstante, con la asistencia especializada oportuna, es posible que puedan tener una mejor calidad de vida, e incluso desenvolverse adecuadamente en la sociedad. TEAsisTO es una firma especializada en la mejora de la autonomía de personas con trastornos del neurodesarrollo, siendo la primera iniciativa en España que forma a profesionales cualificados para proporcionar ayudas a las familias que necesiten asistencia personal en estos casos. Actualmente, también ofrece entre sus servicios la formación y uso en las intervenciones asistidas con animales para promover el avance en el bienestar y desarrollo integral de personas autistas.

Terapia asistida con animales para personas con TEA Tanto en un contexto clínico como en el entorno natural, el uso de animales como medio terapéutico humana se denomina Terapia Asistida con Animales o TAA, la cual hasta ahora ha demostrado ofrecer buenos resultados en el tratamiento tanto de enfermedades, como de diferentes condiciones neurodiversas, dentro de las cuales se incluyen a las personas en Condición Espectro Autista. En estos casos, las terapias se realizan bajo una previa programación específica, cuyo principal objetivo es la estimulación mediante la interacción humano-animal, favoreciendo de esta manera el aprendizaje de los objetivos que el/la terapeuta haya programado. En este sentido, las intervenciones asistidas con animales aplicadas a personas con trastorno del espectro autista han demostrado, entre otras cosas, aumentar considerablemente la relajación, la predisposición y motivación a participar en actividades, la atención, la interacción social, así como una disminución de las conductas autoestimulatorias, ya que se sienten más regulados y por ende mejora la calidad del aprendizaje. Así mismo, tras su aplicación constante, se ha podido observar un incremento en las conductas de juego, a la vez que una mejora significativa en las habilidades relacionadas con la comunicación.

¿Qué se trabaja específicamente durante las intervenciones asistidas con animales? Las TAA se pueden realizar con el uso de distintos tipos de animales, como por ejemplo perros, gatos, caballos, animales de granja, delfines, entre otros. Los objetivos que por lo general se trabajan en estas terapias varían según la figura profesional que las ejerce, pudiendo ser comunes las habilidades de comunicación verbal y no verbal, la atención, la memoria, motricidad fina y gruesa, estimulación sensorial y mucho más. De hecho, las intervenciones asistidas con animales también se utilizan para ampliar los intereses, la seguridad personal, el juego circular, el juego simbólico, las estrategias de autorregulación emocional, así como las conductas inadecuadas que pueden darse con cierta frecuencia en personas con TEA. Además, es igualmente efectiva para ayudar a tolerar momentos de espera o momentos de transición. En TEAsisTO se forman Expertos en Intervenciones Asistidas con Perros, a través de cursos universitarios que proporcionan los conocimientos y herramientas necesarias para ofrecer ayuda especializada, no solo a personas en CEA, sino también a otras muchas condiciones dentro de la diversidad funcional y la exclusión social. Además, están convencidos de que el uso de las TAA ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas.

Para saber más acerca de TEAsisTO, ya sea con el fin de formarse y especializarse o para solicitar los servicios de uno de ellos, solo hay que acceder al sitio web de esta empresa. Allí estará toda la información necesaria, así como los medios necesarios para anotarse en sus formaciones o solicitar uno de sus profesionales.