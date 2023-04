Villaquirán Abogados dispone de abogados especialistas en custodia compartida España

Una de las cuestiones más arduas de abordar cuando se produce la separación o el divorcio de una pareja es la de los hijos, ya que tendrán que adaptarse a una nueva realidad en la que uno de los progenitores ya no compartirá el hogar familiar. No obstante, los padres que obtengan la custodia compartida España podrán cuidar a los menores en igualdad de condiciones y derechos, siendo una buena alternativa en pos de garantizar su bienestar.

Beneficios de la custodia compartida en España La tutela legal de los descendientes es uno de los temas más delicados de tratar en el caso de una separación o divorcio, por lo que es prioritario ocuparse de la estabilidad emocional de los niños y resolver la cuestión de la mejor forma y en el menor tiempo posible. En este marco, la custodia compartida en España trae aparejadas diversas ventajas, tanto para los padres como para los menores, puesto que los dos progenitores podrán continuar con la crianza activa de sus vástagos, equiparando las responsabilidades en lo que respecta a educación, ocio y gastos de manutención.

De este modo, los excónyuges podrán cooperar entre sí y tener un contacto permanente con sus hijos, evitando manipulaciones y otros conflictos en el seno familiar, los cuales pueden resultar muy dañinos para la psiquis de los pequeños. Al mismo tiempo, estos podrán ver que sus padres mantienen una relación cordial, lo cual los afectará positivamente en lo emocional, habida cuenta de que no tendrán que renunciar a la presencia de ninguno de ellos durante su desarrollo personal.

