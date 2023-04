Conocer los 5 mejores escáners láser 3D para la digitalización 360 de espacios industriales en 2023

Una herramienta clave para que las empresas logren avanzar de manera más rápida en procesos como inspecciones, modelado y análisis de sus instalaciones, facilitando un ahorro de tiempo y de costes es el escáner láser 3D .

Se trata de una tecnología que resulta especialmente interesante para compañías que desean digitalizar en 3D e inspeccionar los espacios de sus plantas productivas o fabricas de cualquier sector como el de alimentos, minería o industrial, etc., a través de tours virtuales 360. Por ello, Juárez Thompson ofrece este servicio y explica cuál es el top 5 de escáners láser 3D en 2023.

Un escáner láser 3D garantiza exactitud, rapidez y capacidad de alcance El escaneo láser es un proceso de medición masiva de posiciones que, de manera remota y a través de un sensor de barrido, emite pulsos que generan una digitalización al tocar diferentes superficies, registrarlas como puntos y ofrecer una imagen tridimensional.

Dentro de sus valores agregados, el escáner láser 3D es un método muy preciso, permite crear planos y modelos exactos, aporta claridad y evita errores en el diseño, en la construcción o en la instalación de equipos; es rápido, seguro, no interfiere con las operaciones de las compañías, facilita el trabajo remoto, permite comparar el estado actual de unas instalaciones con el pasado, y simplemente alcanza todos los lugares, incluyendo aquellos donde los seres humanos no logran llegar a medir.

Por poner un ejemplo de sus utilidades, en el sector de los alimentos, el escáner láser es empleado para medir y analizar rápidamente, detectar errores y crear mapas detallados de las líneas de producción para optimizar los procesos, garantizar que se están cumpliendo las normas de calidad y tomar decisiones rápidas sobre correcciones a realizar.

Las 5 mejores alternativas de escáner láser Dentro de las 5 mejores herramientas para el escaneo láser se encuentran: FARO Focus S, que aporta confiabilidad, precisión, medición y escaneo para industrias como la de la construcción, y cuenta con la capacidad de operar en condiciones extremas de polvo, lluvia o niebla; Leica RTC360, que destaca por su rapidez para registrar todo lo escaneado, enviarlo a smartphones e integrar todos los modelos 3D; Trimble X7, que no requiere de calibración anual y cuenta con un sistema de nivelación automática que asegura la consistencia de los datos, lo cual es clave en levantamientos topográficos; el Topcon GLS-200, que es uno de los líderes en escáneres de gran alcance y se adapta a las diferentes necesidades de distancia en la medición con sus múltiples lentes, además de ser muy resistente; y el Maptek SR3, que es excelente por su precisión detrás del levantamiento de minas y logra capturar todas las superficies sin importar la dirección en que se encuentren, entre otros beneficios.

Con esta información, el cliente puede tomar decisiones entre las opciones que ofrece Juárez Thompson para el servicio de escaneo láser 3D, medición de inventarios, levantamientos topográficos con drones y modelos 3D, entre otros, como una manera de impulsar su crecimiento y eficiencia de la mano de la más alta tecnología.