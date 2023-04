¿Cuáles son las ventajas de realizar una planificación del patrimonio?, de la mano de Wellinvest

Según una encuesta publicada en Caring.com, 6 de cada 10 adultos no han elaborado sus documentos de planificación del patrimonio.

Esta planificación tiene como principal objetivo disminuir los riesgos que influyen al patrimonio, para transferirlos de manera eficiente de forma generacional.

Se trata de determinar quién recibirá el patrimonio por decisión propia después del fallecimiento, estableciendo los planes finales de las finanzas, familia y legado del cliente. Wellinvest es una empresa conformada por asesores financieros que gestionan el patrimonio de sus clientes a corto, medio y largo plazo en materia aseguradora y productos de ahorro-inversión.

¿Por qué realizar una planificación de patrimonio? La planificación patrimonial no es solo para familias adineradas. El no tener un plan establecido podría impactar a los seres queridos, teniendo en consideración que el patrimonio incluye todas las propiedades que posee la persona: propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, acciones y otros títulos, pólizas de seguro de vida y propiedades personales.

De modo que, la planificación patrimonial previene que las propiedades que posea el cliente pasen a terceros no deseados cuando fallezca, ya que esta planificación tiene como principal función designar herederos para los activos del cliente. También protege a las familias con menores de edad, porque permite al usuario determinar quién o quiénes serán los tutores del menor en cuestión.

De igual forma, la planificación patrimonial impide que los herederos paguen impuestos en exceso, debido a que con este proceso se transfieren los activos a los sucesores con la finalidad de disminuir su carga impositiva. Por lo que planear el patrimonio permite asegurar el cuidado de la familia en el futuro y prepara al usuario para lo inesperado.

Wellinvest y cómo planear la gestión de recursos La planificación patrimonial es de vital importancia, ya que toda persona debe actuar con plena intencionalidad y claridad al momento de gestionar sus recursos, para así tomar decisiones inteligentes que mantengan al cliente en su ruta de crecimiento.

Wellinvest gestiona el patrimonio de familias y empresas a nivel nacional, proporcionando asesoramiento integral sobre fondos de inversión, ayudando al usuario a tomar las decisiones correctas para cumplir con sus objetivos financieros.

La empresa ayuda a sus clientes a identificar los mejores fondos y asesorarlos sobre cómo gestionar sus inversiones. Además, apoya al usuario a evaluar y comparar diferentes fondos, considerando su perfil de riesgo específico y los objetivos de inversión planteados. Por último, proporciona al cliente el análisis, la investigación y el asesoramiento necesarios para asegurar que tome las decisiones de inversión adecuadas a futuro.