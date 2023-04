El desmaquillante 'made in Spain', de Flor de Mayo, que se ha hecho viral en tiempo récord

El Desmaquillante Sublime Camomila ha triplicado sus ventas cada año, desde que Flor de Mayo lo lanzó en 2019. Es apto para todo tipo de pieles hasta las sensibles y destaca por su capacidad para eliminar impurezas y cualquier maquillaje sin sobreesfuerzos. Vegano, testado dermatológicamente y oftalmológicamente Ultra-sencillo y ultra-efectivo. Así definen las principales influencers nacionales, especializadas en contenido make up y beauty, al Desmaquillante Sublime Camomila de Flor de Mayo. A prueba de algodón, esta manteca limpiadora, desde que salió al mercado en 2019, ha triplicado sus ventas y no deja de arrasar en reviews y redes sociales convirtiéndose en uno de los productos cosméticos nacionales más virales del momento. Y lo cierto es que además de estar arrasando en TikTok e Instagram, cientos de gurús de belleza y medios de comunicación no han dudado en calificarlo como "su desmaquillante favorito’ o ‘el mejor desmaquillante".

Este producto con sello made in Spain, consiguió hacerse viral en tiempo récord, y desde ahí no ha dejado de arrasar entre las consumidoras y de ser el protagonista del contenido de importantes influencers nacionales. Rocio Camacho (@rocioccamacho) con más de 820mil seguidores no dudó en recomendar este desmaquillante a través de su cuenta de Instagram, Lucía Sánchez (@luciasar94), durante un unboxing, también lo hizo ante sus 825mil seguidores y diferentes beauty bloggers aconsejan añadirlo en cualquier rutina diaria facial:

"No tiene desperdicio y lo mejor de todo es que fortalece las pestañas", Tatiana Gallardo a sus casi 50.000 seguidores de TikTok tras probar el desmaquillante en uno de sus vídeos.

¿A qué se debe este éxito?

El mérito y el éxito del Desmaquillante Sublime Camolila se debe principalmente a su alta efectividad para eliminar todo tipo de maquillajes sin sobreesfuerzo.

Su base oleosa es capaz de atrapar y arrastrar los restos sin introducirlos en la piel, dejándola libre de impurezas. Esto es lo que ha hecho que este producto se haya convertido en el aliado perfecto para desmaquillar todo tipo de pieles, incluso sensibles y con tendencia acneica.

Este desmaquillante, desarrollado en los laboratorios de Flor de Mayo por un equipo propio de formuladores que siempre busca resultados únicos y genuinos, no irrita ni resaca la piel sino que la deja más resplandeciente y renovada gracias a sus principales ingredientes.

Sus talentos son: aceite de oliva para nutrir, aceite de almendra dulce rico en vitaminas, aceite esencial de camomila que calma y relaja y manteca de karité para hidratar y equilibrar la piel debido a su rica composición en vitaminas A y E.

Hidrata, fortalece y cuida de la piel y de las pestañas. Unos rasgos que lo han convertido en uno de los productos cosméticos más virales del momento y que han hecho que, a día de hoy, sea el gran protagonista del contenido que se crea sobre el sector beauty nacional.