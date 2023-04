El modelo de piscina Fast Pool de Esencial Pool se instala de forma rápida y tiene un coste accesible

La mayoría de las personas aman sumergirse en una piscina para refrescarse en un día soleado. Por tal razón, siempre buscan un espacio para construir una en sus hogares. Asimismo, los hoteles y los sitios de hospedaje turístico no pueden prescindir de ellas, ya que son un punto de diversión y entretenimiento. Sin embargo, la construcción de las mismas puede ser un proceso complejo que lleva tiempo. No obstante, hoy en día, han salido al mercado modelos que no precisan obras, como por ejemplo la Fast Pool de la empresa Esencial Pool, el cual se instala de forma rápida.

Características de la piscina Fast Pool Hoy en día, son una tendencia las piscinas. Estas se montan básicamente a través de la adaptación de módulos, por lo que se pueden disfrutar en tan solo pocos días. Este novedoso mecanismo se ha convertido en el mejor aliado de las personas, ya que tiene gran capacidad de adaptación. En este sentido, cabe destacar que una de las novedades de la empresa Esencial Pool es el modelo Fast Pool, el cual no necesita obras ni licencia.

Esta piscina ha revolucionado el mercado. La misma está elaborada con acero. Además, una de sus singularidades es que se instala en tan solo 72 horas. También destaca el hecho de que cuenta con componentes premium. Los diseños son dos. El primero es el estilo modular, que mide más de 2,50 metros de ancho, y el otro es el compacto, cuyo tamaño no es mayor de 2,50 metros.

Las piscinas modulares se envían paletizadas con todo lo necesario para realizar el montaje. Por su parte, las compactas se montan directamente en la fábrica y se llevan ya montadas al lugar donde se van a instalar.

Qué otras particularidades tienen estas piscinas Estas piscinas están elaboradas con materiales como el cristal metacrilato, que es resistente al cloro y a las radiaciones solares. Adicionalmente, incluyen una escalera, un banco interior confortable y una bomba de filtración que garantiza que el agua salga limpia y cristalina.

Quienes así lo deseen pueden agregar a la piscina otros elementos como un cristal más grande de medidas 200 x 50 cm o 200 x 100 cm, una bomba de calor para alargar la temporada de baño, un spa de burbujas que funciona con solo pulsar un botón y un foco de iluminación LED blanco para disfrutar a cualquier hora del día.

Un aspecto a destacar es que la empresa fabricante ofrece planes de financiación de 24 meses sin intereses ni gastos adicionales de 36 meses, 60 meses y 72 meses a un interés muy bajo y sin gastos de apertura ni cancelación. Para mayor información, se debe ingresar a la página web de Esencial Pool.