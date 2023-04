Rentingplus.com, el renting que dispone de todo incluido

Una de las últimas tendencias que está en pleno auge es el renting de vehículos. Se trata del alquiler de coches a un mediano o largo plazo que cuenta con muchos beneficios. Además, no solo está apuntado para particulares, sino también para empresas.

Sin embargo, la confianza plena en las compañías de renting no se ha logrado aún. En este sentido, una de las firmas más prestigiosas en España es rentingplus.com, que ofrece servicios integrales con todo incluido tanto para empresas como para particulares. El trabajo de la entidad se centra al 100% en el cliente para que disfrute de su renting sin preocuparse de nada.

¿Cuáles son las ventajas del renting de vehículos? El principal beneficio del renting de coches es la posibilidad rápida de obtener un coche nuevo sin la necesidad de atravesar por el desembolso de una enorme cantidad de dinero o de tediosas cuotas, ni pensar en engorrosos trámites. Además, este sistema ofrece un seguro de coche a todo riesgo sin franquicia que está incorporado en el pago de la cuota mensual. Como resultado, se evitan futuros inconvenientes, y se accede a una atención personalizada permanente por parte de la empresa. A su vez, servicios integrales como Rentingplus.com incluyen el mantenimiento del vehículo, sin que sea un gasto extra ni surja la necesidad de gestionar la cita con el taller. Por otra parte, el renting brinda la posibilidad de no estar atado a un coche, permitiendo cambiar de vehículo si las necesidades o los requisitos del cliente se modifican.

¿Qué servicios ofrece Rentingplus.com? No cualquier empresa para renting de coches es lo mismo. En Rentingplus.com ofrecen un servicio que incluye todos los gastos, servicios de mantenimiento, gestión de trámites, asistencia en carretera, seguros y demás cuestiones, para que el cliente solo se preocupe por disfrutar del vehículo. En este sentido, la empresa cuenta con una oferta de más de 80 vehículos diésel, otros tantos de gasolina, más de 60 híbridos y una amplia oferta de vehículos eléctricos. Entre ellos, posee modelos compactos, berlina, SUV y comerciales. Otro de los factores que destacan a Rentingplus.com como una empresa de renting de coches de excelencia en España es un asesoramiento gratuito. Este servicio está disponible para cualquier persona las 24 horas del día los 365 días del año.

Cabe destacar que Rentingplus.com opera en toda la Península y las Islas Baleares, además que ofrece modalidad de renting para otros tipos de producto del mercado, En Rentingplus.com dispones de un sencillo buscador donde encontrarás con mucha facilidad la oferta que más se ajuste a tus necesidades, con todo detalle y con la garantía de que todos los vehículos son nuevos y proceden directamente de los fabricantes.