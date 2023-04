Instalaciones fotovoltaicas y puntos de recarga a interés 0 de la mano de Multienergía Verde

Uno de los principales factores desencadenantes del cambio climático y sus devastadores efectos es el consumo de energía.

Uno de los objetivos globales en la lucha contra este fenómeno es alcanzar el acceso universal a la energía sostenible para 2030, una meta que aún tiene varios obstáculos en el horizonte.

Para conseguir este objetivo, se necesita acoplar esfuerzos para romper con diversas brechas y desigualdades económicas, las cuales imposibilitan el acceso de ciertos sectores a fuentes de energía limpia y sostenible. Así lo recalca Multienergía Verde, con un proyecto que aporta su granito de arena ofreciendo instalaciones fotovoltaicas y puntos de recarga a interés 0.

¿Qué problemas dificultan el acceso universal a energía sostenible? El acceso universal a la energía sostenible para 2030 es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, planteados para combatir el cambio climático. Sin embargo, varios análisis señalan que esta meta es actualmente inalcanzable y seguirá siendo así mientras no se aborden varias desigualdades estructurales. Un ejemplo de ello radica en los países africanos al sur del Sahara. En la última década, la cantidad de personas que obtuvieron acceso a la electricidad aumentó a nivel global, pero en esta zona del continente, en cambio, disminuyó.

Los informes de los organismos internacionales señalan que se han alcanzado varios avances hacia este objetivo, pero dicho progreso no ha sido equitativo en todas las regiones. Así lo refleja también el uso de energías limpias para cocinar, una meta que no muestra mayores avances desde 2010. En 2019, según los análisis, alrededor de un tercio de la población mundial seguía sin tener acceso a formas limpias de cocinar, un problema que causa varias muertes al año debido a la inhalación de humos tóxicos en la cocina.

Estas situaciones se hacen especialmente visibles en el África subsahariana, donde el crecimiento poblacional de muchos países supera los esfuerzos por brindar mayor cobertura eléctrica. Es así que, bajo este ritmo, se estima que el objetivo de acceso universal a la energía sostenible fallará en 2030 por aproximadamente un 30% de la población.

El aporte de las energías renovables en los objetivos de desarrollo sostenible Los informes de organismos internacionales también examinan posibles alternativas para salvar esta brecha y cumplir con los objetivos planteados para 2030. Varias de estas iniciativas apelan al uso de energías renovables, las cuales han registrado uno de los mayores dinamismos y crecimientos dentro del sector energético. Dicho incremento refleja cierto aporte y financiamiento del sector público, sin embargo, la mayor parte de proyectos en este ámbito vienen de empresas privadas que, en alguna medida, tienen un compromiso con el uso de energía limpia y sostenible.

Una de ellas es Multienergía Verde, una compañía que se especializa en optimizar la eficiencia energética de hogares, empresas y comunidades de propietarios, así como en instalar fuentes de energía renovable mediante paneles fotovoltaicos. Sus servicios ayudan a generar conciencia sobre los beneficios de la energía eléctrica renovable, a la vez que ayudan a difundir y hacer más asequibles las fuentes energéticas sostenibles.