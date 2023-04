Kubo Legal cancela 82.000 euros a través de la Ley de Segunda Oportunidad en Madrid

El equipo de abogados de Kubo Legal logra una nueva exoneración total por una deuda de 82.000€ en Madrid a través de la Ley de Segunda Oportunidad El equipo de abogados de Kubo Legal logra una nueva exoneración total por una deuda de 82.000 € en Madrid, a través de la Ley de Segunda Oportunidad.

Mediante la gestión de sus abogados especializados en deuda, el Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) de una clienta que había acumulado una deuda total de 82.000 euros a la que no podía hacer frente.

El estado de insolvencia de la deudora comenzó con la acumulación de varios préstamos y créditos con diferentes entidades financieras en un periodo de dificultades económicas. Su situación, lejos de mejorar con el tiempo, empeoró, hasta que su nivel de endeudamiento se hizo insostenible.

Fue entonces cuando decidió acudir a Kubo Legal donde gracias al apoyo de los profesionales que la acompañaron y la guiaron durante todo el proceso, ha conseguido la exoneración del 100% de su deuda.

En definitiva, la Ley de Segunda Oportunidad trata de dar una solución jurídica a personas físicas y autónomos que no pueden pagar las deudas que han contraído, permitiéndoles liberarse de ellas y volver a empezar de cero.

Entre los beneficios de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad se encuentra la paralización de los embargos y ejecuciones. Muchas personas viven una situación verdaderamente angustiosa con la amenaza de embargo.

Otro de los beneficios es la salida de las listas de morosos y la reincorporación al sistema financiero.

Y por último, pero no menos importante, la tranquilidad de dejar de recibir llamadas de los acreedores.

En lo que va de año, Kubo Legal ha alcanzado la cifra de 10 millones de euros cancelados en deudas, ayudando a más de 1.500 familias a reconducir su situación financiera y empezar una nueva vida. Aquellas personas que tengan deudas y se encuentren con dificultades para pagarlas, pueden recibir el asesoramiento gratuito y sin compromiso de los abogados de Kubo Legal.

