Requerimientos en el momento de viajar con la mascota en avión, por BaggagePets

Viajar con mascotas conlleva distintas gestiones, tanto para proteger la seguridad del animal como para cumplir con todas las exigencias necesarias para efectuar el traslado.

Los mismos requieren diversas certificaciones y declaraciones, hasta cuarentenas, dependiendo del país y de la ruta que se tomará para llegar a destino. Por ello, es importante contar con la guía de expertos en el sector, como BaggagePets.

Especialistas en el traslado de mascotas BaggagePets surgió con el objetivo de ofrecer una solución a los dueños de mascotas que deseen viajar con ellas, pero no puedan llevarlas consigo en la cabina a causa de diversos motivos, que pueden incluir desde políticas de las aerolíneas hasta medidas de seguridad del país de destino.

Por ello, BaggagePets ofrece un servicio que incluye no solo el traslado de la mascota en una cabina especial del avión, presurizada y con temperatura controlada, sino también los trámites necesarios para que la mascota pueda volar, además de la comida y agua durante el viaje.

De esta manera, las mascotas viajan seguras y en buenas condiciones gracias a la reserva de un espacio especialmente diseñado para ellas, que solo puede realizarse mediante empresas autorizadas como BaggagePets.

Requerimientos a la hora de viajar con mascotas en avión Los requerimientos para transportar mascotas en avión dependerán de la ruta, el país de destino y la raza del animal, ya que cada territorio tiene sus propias normativas y restricciones.

Algunos de los requerimientos más comunes son la implantación de un microchip que permita localizar al animal, el pasaporte de la mascota, emitido por la autoridad administrativa competente, y el carnet de vacunación que demuestre que tiene todas las vacunas al día, prestando especial atención a la vacuna antirrábica.

También es común que se solicite el RNATT Test, que consiste en un examen de sangre que permite certificar que la mascota se encuentra libre de rabias, junto con una declaración de este resultado, que se requiere especialmente en países libres de rabia como Singapur, Japón, Nueva Zelanda y Australia. En este último país también se requiere una cuarentena una vez aterrizado el animal.

Debido a que los requisitos son variables, lo más recomendable es consultar con expertos como los que integran el equipo de BaggagePets, que cuentan con más de 12 años de experiencia en el transporte de mascotas por vía aérea, lo cual les permite conocer la legislación vigente en todo el mundo y cuáles son las gestiones pertinentes en cada territorio. Esto se debe, sobre todo, a que los requisitos pueden extenderse, no solo a las condiciones de viaje, sino también a situaciones pre-embarque y posteriores a la llegada.

Gracias a su amplia experiencia en el transporte de mascotas, BaggagePets se erige como una excelente opción a la hora de viajar con mascotas en avión.