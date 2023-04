¿Cómo paralizar las deudas hipotecarias?, con Cancelamos tu Deuda en Canarias

Ya sea por la falta de capacidad de pago o por sumirse en la espiral interminable de créditos, son muchas las personas que, actualmente, han tenido que afrontar una deuda insostenible.

La Ley de Segunda Oportunidad es una de las alternativas más factibles para que quienes se encuentran en situaciones de insolvencia financiera puedan cancelar total o parcialmente sus compromisos hipotecarios y crediticios.

Dentro de este contexto, Cancelamos tu Deuda en Canarias emerge en España como una de las primeras redes de abogados especializados en cancelar deudas insostenibles, a través de un servicio jurídico eficaz y profesional.

¿Qué modalidades existen para la cancelación de deudas? La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta que permite a un particular o autónomo poder acordar con sus acreedores el pago de sus deudas. En caso de que estos no estén dispuestos a llegar a un acuerdo, la normativa ampara al deudor a que solicite a un Juzgado que se cancelen los compromisos pendientes para empezar de cero y recuperar su tranquilidad financiera.

La legislación concursal sufrió algunas modificaciones aprobadas por el Congreso español en el 2022, con la introducción de aspectos salientes como la consideración de modalidades de pago parcial que involucran a la liquidación del patrimonio y que pueden ser escogidas por la persona deudora.

De esta manera, el deudor también podrá realizar el trámite y cancelar deudas sin que sus bienes corran riesgo. Este ítem resulta importante debido a que el Texto Refundido de la normativa concursal anterior no hacía referencias concretas a que quienes habían acudido al proceso podían mantener su vivienda habitual.

Cancelamos tu deuda en Canarias estructuró una metodología de trabajo adaptable a la nueva ley para que el procedimiento se ejecute de una manera sencilla, ágil, con ahorro de costes y la obtención de resultados esperados.

En ese sentido, se destacan dos modalidades para cancelar deudas: cancelación de deuda parcial y plan de pagos y cancelación de deuda total y liquidación de bienes. Los letrados de la firma asisten a particulares o autónomos sumidos en situación de sobreendeudamiento y que no pueden cubrir sus necesidades básicas para vivir.

En esta línea, operan bajo la ley de Segunda Oportunidad que es la herramienta legal con la que pueden suprimir las obligaciones contraídas. De modo que las personas cuyo perfil aplica a los requisitos de esta legislación quedan liberadas jurídicamente de abonar a sus acreedores, ya sean bancos, proveedores, organismos públicos, etc.

Gracias a una ingeniería jurídica más estrategias apropiadas para cada caso, este despacho garantiza el acompañamiento a sus clientes en todo el proceso y se propone también reactivar sus economías.

El método Futurum La firma trabaja conforme a un método de creación propia denominado Método Futurum mediante el cual los deudores, primero, cancelan sus deudas y luego reactivan su economía y actividad, siempre teniendo en cuenta las circunstancias y situación personal de cada uno de sus clientes. El trato es personalizado y de acompañamiento en todo el proceso.

A partir del análisis de la viabilidad jurídica de cada caso, los abogados negocian de manera extrajudicial con acreedores o inician demandas judiciales en defensa de sus clientes, garantizando que recuperen su tranquilidad y no se vean afectados sus bienes.