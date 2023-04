La relación entre madre e hijo posee una alta valoración social mientras que el padre, en muchas ocasiones, cree que tiene que ser como una” segunda madre” para ser aceptado, y por tanto debe olvidarse de los rasgos propios de su masculinidad e imitar las cualidades del talento femenino (cariño, empatía, ternura, etc.) Algunos hombres, influenciados por esta idea, han llegado a identificarse con el modelo de “papás gallinas”, es decir, no un padre, sino más bien un hermano mayor o un tío.



Existen diversos estudios que aseguran que la ausencia del padre tiene efectos muy negativos en el desarrollo de los hijos. En este sentido, encuestas realizadas en Estados Unidos muestran qué si un niño ha sido educado por una madre sola, en lugar de por una madre y un padre, tiene seis veces más riesgo de crecer en la pobreza y dos veces más de abandonar la escuela, o incluso sufrir trastornos psíquicos. Además, otro estudio realizado por la Universidad de Oxford en Reino Unido demuestra que existe un vínculo directo entre el grado de implicación del padre y el éxito académico de sus hijos.

No hay que olvidar que el hombre y la mujer son seres complementarios y esa complementariedad debe reflejarse necesariamente en la educación de sus hijos. Por esto, es de “cajón o sentido común” que el equilibrio emocional de los hijos en una familia solo se consigue combinando los rasgos del hombre (valentía, fuerza, competitividad, etc.) con los valores más propios de la madre (ternura, comprensión, empatía, etc.).

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? La cancelación de la figura del padre está relacionada con otra cuestión más profunda, la destrucción de la familia formada por un padre y una madre con hijos. Una familia se puede romper, por muchos factores, sobre todo cuando el padre o la madre solo busca su beneficio a través del otro. Creo que vale la pena potenciar el papel del padre en la familia, como nos lo recuerda, cada año, el día de la festividad de San José, día en que se celebra el día del padre. Esta coincidencia se debe a que, en nuestra tradición cristiana, siempre se ha considerado a San José como un buen modelo a imitar, ya que fue un hombre fuerte y valiente ante las dificultades, sin dejar de ser cariñoso y comprensivo, para ayudar a María y a su Hijo a cumplir su misión.