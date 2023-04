Los nuevos televisores y barras de sonido de la serie C de TCL Europe

Con el objetivo de ofrecer experiencias más inmersivas, TCL supera los límites de la tecnología y ofrece así una imagen renovada en su nueva línea de cine en casa 2023.

Madrid, abril 2023 - TCL, una de las marcas líderes en televisores a nivel mundial, refuerza su posición en el sector del entretenimiento doméstico presentando su nueva gama de televisores y barras de sonido en Europa, para ofrecer la mejor y más envolvente experiencia a los consumidores -incluidos los jugadores, pero también los aficionados al deporte y al cine- con grandes tamaños de pantalla, una imagen asombrosa y una calidad de sonido impresionante.

Lo mejor de la tecnología Mini LED de TCL Hoy en día, la tecnología Mini LED es referente para la industria y es la tecnología de visualización esencial para ofrecer experiencias cinematográficas en casa. Desde 2018, TCL ha sido una de las grandes pioneras en la industria de Mini LED y ha dedicado muchos esfuerzos a esta tecnología.

Gracias al potencial de la tecnología Mini LED, en 2019, TCL afirma que lanzó el primer televisor Mini LED del mundo para lograr que su uso se extendiera entre los usuarios. La industria respondió positivamente a las ventajas de esta tecnología, especialmente debido al aumento de las zonas de atenuación local (produciendo mayores niveles de brillo) al mejor contraste, color y claridad y una calidad de imagen mejorada.

Como una tecnología de visualización relativamente nueva, el mayor valor que Mini LED aporta a los usuarios reside en su capacidad para ofrecer una calidad de imagen superior en una pantalla ultradelgada.

TCL estableció su propio Departamento de Desarrollo de Tecnología Mini LED y Óptica en 2020, con el único objetivo de superar este desafío y producir el mayor número de zonas LED de retroiluminación en la industria. Después de casi un año de investigación, la misma firma TCL afirma que lanzó el primer televisor TCL OD Zero Mini LED del mundo en 2021, con un grosor de solo 9,9 mm y zonas de atenuación de 1920, ofreciendo una calidad de imagen excepcional en comparación con las ofertas OLED del mercado. Utilizando sus Mini LED de alta eficiencia y amplio ángulo luminoso, TCL ha podido alcanzar un brillo máximo de HDR 2000 nits, asegurando una pantalla cristalina, incluso a plena luz del día.

TCL también tiene el objetivo de hacer que la tecnología premium sea accesible para todos. Una vez que el equipo líder de investigación y desarrollo de TCL inventó las pantallas Mini LED de calidad, se dedicaron a encontrar formas prácticas de producirlas a escala. El coste tradicionalmente alto de los productos Mini LED se debe en parte al mayor número de LED requerido. El equipo de investigación de TCL ideó un proceso para reducir significativamente el coste del LED en sí, sin afectar la uniformidad de la pantalla general.

Además de ofrecer una mejor experiencia visual, los Mini LED son mejores para el planeta. No solo los propios Mini LED pueden fabricarse para ser más eficientes energéticamente, sino que, gracias a su capacidad para atenuar zonas específicas, se necesita menos energía que con otras tecnologías de retroiluminación para producir el mismo nivel de brillo.

Nueva serie C84 de TCL: un entretenimiento superior con la última generación de tecnología Mini LED de TCL En 2023, TCL ampliará su cartera con su nueva generación de tecnología TCL Mini LED y más opciones, incluidos sus televisores Mini LED más grandes hasta el momento, nuevas tecnologías de rendimiento de imagen y funciones avanzadas para juegos.

La última generación de Mini LED de TCL ofrece una experiencia visual aún mejor a los usuarios con un contraste alto y preciso, menos blooming, alto brillo y una mayor uniformidad, gracias de nuevo a importantes mejoras.

El nuevo televisor insignia de la serie C84 pone el listón muy alto en cuanto a calidad audiovisual y funciones de software, garantizando un rendimiento excelente en cualquier situación de uso. Basado en la tecnología Mini LED y QLED de TCL, y respaldado por los algoritmos de calidad de imagen AiPQ Processor 3.0, este modelo ofrece un rendimiento excepcional en calidad de imagen. Con niveles de brillo de 2000 nits, su pantalla HDR también consigue un contraste superior

Además, gracias a Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144 Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240 Hz Game Accelerator y los últimos formatos HDR soportados (incluyendo HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ), este nuevo televisor Mini LED de TCL es un excelente compañero para disfrutar de las mejores películas, deportes y juegos HDR. La serie C84 ya está disponible en tamaños de 55'', 65'', 75'' y 85''.

Nuevos televisores TCL de las series C74 y C64: una experiencia visual y de entretenimiento excepcional para todos En 2023, impulsada por su lema Inspire Greatness, TCL trabajó en nuevos televisores 4K QLED SMART TV para ofrecer tecnología premium asequible con entretenimiento conectado a través de tecnología de visualización avanzada. Esta primavera, TCL añade dos actualizaciones a su gama QLED para satisfacer las expectativas de todos los consumidores: TCL QLED 4K TV Serie C64 y Serie C74.

A principios de este mes, TCL presentó su nueva serie TCL 4K QLED TV C64 a los clientes europeos. Esta nueva serie combina la tecnología QLED, 4K HDR Pro y 60 Hz Motion Clarity para una calidad de imagen HDR nítida y colorida. Además, con Game Master, FreeSync, y los últimos formatos HDR soportados (incluyendo HDR10+, Dolby Vision), este televisor TCL es perfecto para aquellos que quieren entretenimiento en casa interactivo y de alta calidad para disfrutar de cualquier película HDR, deportes y juegos, como parte de un estilo de vida conectado e inteligente. La serie C64 ya está disponible en tamaños de pantalla de 43'', 50'', 55'', 65'', 75'' y 85".

Asimismo, TCL presenta hoy su nueva serie C74, que combina QLED con tecnología Full Array Local Dimming, 4K HDR Pro y Motion Clarity Pro de 144 Hz para ofrecer una calidad de imagen HDR fluida, nítida y llena de color. Además, la serie C74 incluye Game Master Pro 2.0, un conjunto de funciones de software de TCL diseñadas para optimizar la experiencia de juego, lo que la convierte en una de las mejores propuestas de TV para juegos en su campo (para jugadores con configuraciones de hardware y software comparables a las de un PC). La serie C74 ya está disponible en tamaños de 55'', 65'' y 75''.

Una colección TCL XL más grande para una inmersión total similar a la del cine desde la sala de estar Para ofrecer una experiencia de cine en casa aún más inmersiva desde el sofá, TCL también está ampliando su colección TCL XL (que incluye todos los modelos de televisores de más de 65 pulgadas y hasta 98 pulgadas). Con más opciones y nuevos tamaños de pantalla, la gama XL permite una inmersión total similar a la del cine desde la comodidad de la sala de estar. Por ejemplo, TCL trae a Europa un modelo XL 85-pulgadas Mini LED C84 que incluye un soporte central para adaptarse a cualquier superficie pequeña y para integrarse fácilmente en todos los interiores.

Una experiencia optimizada y más fluida para todos los amantes de los juegos TCL es una empresa muy activa en el sector de los videojuegos, que ofrece a los jugadores pantallas de alta calidad e infinitas opciones de juego para mejorar su experiencia.

Para los jugadores serios y ocasionales, TCL da un paso más con su nueva Serie C, equipada con potentes funciones optimizadas especialmente para la comunidad de jugadores. Con una frecuencia de refresco de pantalla nativa de 144 Hz, un acelerador de juegos de 240 Hz y un bajo retardo de entrada (hasta 5,67 ms), los usuarios pueden disfrutar de una calidad de imagen ultrasuave en los juegos sin miedo a que la imagen se entrecorte o se rompa. Además, el nuevo modo Game Master Pro 2.0 permite desbloquear ajustes avanzados de pantalla y tecnología, creados a medida para un juego excepcional. Además, gracias a la compatibilidad con formatos multi HDR como Dolby Vision IQ y HDR10+, los televisores TCL pueden adaptarse a casi cualquier fuente de juego. Por último, la tecnología ADM FreeSync permite un juego fluido y sin artefactos al sincronizarse en tiempo real con cualquier frecuencia de actualización de la videoconsola o el ordenador.

Las nuevas barras de sonido de TCL ofrecen una experiencia de cine en casa asequible y envolvente Dedicada a diversificar su línea de productos, TCL también ofrece nuevos productos de audio para combinar con sus televisores, y para igualar su gran rendimiento de imagen, ofreciendo a los usuarios una verdadera experiencia de cine en casa con calidad de cine.

Esta primavera, TCL Europe lanza sus nuevas barras de sonido Dolby Audio Serie S64:

La nueva S642 W, una barra de sonido de 2.1 canales de alta calidad con subwoofer inalámbrico y con 200 W de potencia.

La nueva S643 W, una barra de sonido de 3.1 canales de alta calidad con subwoofer inalámbrico y 240 W de potencia de audio.

Con un diseño delicado y elegante, estos nuevos modelos incluyen HDMI 1.4 con ARC, y también cuentan con DTS Virtual:X y bluetooth 5.3.

Para obtener más información sobre los productos y la tecnología de TCL, solo hay que visitar la página web oficial de TCL.

Acerca de TCL Electronics TCL Electronics (1070.HK) es una empresa de electrónica de consumo de rápido crecimiento y una de las grandes líderes en el sector mundial de la televisión. Fundada en 1981, actualmente opera en más de 160 mercados de todo el mundo. TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que van desde televisores o audio hasta electrodomésticos inteligentes.