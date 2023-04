El Tanatorio de Moraleja ofrece un servicio funerario profesional y discreto

Cuando una persona o familia debe contratar un servicio funerario suele tratarse de un momento delicado, donde abundan aspectos emocionales que hacen más complejas las actividades administrativas y burocráticas que se deben llevar a cabo.

Por tal motivo, adquirir un servicio confiable, discreto y comprometido es crucial para atravesar el proceso de duelo de una manera llevadera. El Tanatorio de Moraleja, situado en una región caracterizada por la tranquilidad, ofrece sus servicios a la comunidad hace más de 40 años, realizando traslados desde cualquier punto de España.

¿Qué ofrece el Tanatorio de Moraleja? La Funeraria Central de Moraleja es una empresa familiar independiente, que no pertenece a ningún grupo empresario. Lleva operando más de 40 años en el sector funerario, prestando servicios en Moraleja, Sierra de Gata, Hurdes y todos los pueblos del sur de Salamanca.

El Tanatorio se encuentra ubicado en Moraleja (Cáceres), en el Paseo de la Ribera de Gata. Se trata de uno de los parajes más bonitos de Moraleja, a escasos metros de la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad y del cementerio local. Cuenta con una zona amplia de aparcamientos, para la comodidad de familiares y asistentes.

La funeraria dispone de 240 metros cuadrados de instalaciones en dos plantas. La inferior consiste en un amplio hall, con conexión a las salas velatorios privadas. En la planta alta, se encuentra la floristería y un sitio de descanso con vistas a la rivera. El Tanatorio del Río es atendido en todo momento por personal especializado en el cuidado y atención de la familia en los momentos más delicados, algo que se refleja también en la instancia de trámites y gestiones relacionadas con el fallecido.

Un servicio local de gran cobertura El servicio que la casa ofrece admite la cobertura de todas las compañías aseguradoras. Con un servicio las 24 horas del día, el radio de influencia de esta casa de servicios velatorios incluye la zona de Alcántara, Moraleja, Vegaviana, Las Hurdes, Cilleros, San Martín de Trevejo, Eljas, La Moheda, Zarza La Mayor, entre otros.

La amplia experiencia que esta compañía ostenta, garantiza que todos los pasos de este proceso particular y sensible se realicen con total discreción, profesionalismo y celeridad. Tanto el traslado desde cualquier punto del país, como los trámites concernientes a realizar con compañías aseguradoras y trámites en general, se encuentran dentro de las competencias regulares que la Funeraria Central de Moraleja están habituadas a cumplir. Para más información, se recomienda visitar su página web y contactar con los especialistas para resolver cualquier duda o consulta.