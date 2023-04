La certificación en ODS que realiza CIFAL Argentina y Fundación EcoConciencia transforma el propósito de las empresas, blindando la sostenibilidad con rentabilidad

Fundación EcoConciencia desarrolló hace 6 años un programa de certificación en la Integración de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas) a la estrategia corporativa, para ser aplicado por CIFAL Argentina. Esta última es el Centro Internacional para la Formación de Autoridades y Líderes, uno de los miembros de CIFAL GLOBAL NETWORK, del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR). Actualmente, cuenta con 30 centros en todo el mundo.

Más de 2500 organizaciones en todo el mundo han integrado los ODS a sus estrategias por estos canales.

El 25 de septiembre de 2015, 193 países se han puesto de acuerdo en llevar a cabo la Agenda 2030, una agenda compuesta por 17 Objetivos y 169 metas, que se denomina “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS), y que se resumen en la siguiente frase: “Desterrar el hambre y la pobreza del mundo, combatiendo la desigualdad y la injusticia, y protegiendo el planeta”.

CIFAL Argentina y Fundación EcoConciencia tienen entre sus misiones la instrumentación de los ODS, asesorando a empresas y gobiernos a implementar las políticas necesarias para cristalizar los objetivos, alineando a las organizaciones a los mismos. Es obligación de las empresas, gobiernos y entidades de cualquier tipo alinearse a los ODS, según el compromiso asumido internacionalmente por los países ante la ONU.

El Centro de Innovación y Excelencia para la Integración de los ODS a la Estrategia Corporativa es el eje de esta aplicación.

La didáctica que desarrolló Fundación EcoConciencia para CIFAL Argentina se ha reconocido internacionalmente en el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas realizado en la Ciudad de Nueva York. Asimismo se presentó el 15 de julio de 2019. Como así también, en la cumbre del XV Cifal Global Network Annual Meeting, realizada en la ciudad de Bruselas, Bélgica en 2018.

La certificación será una herramienta para “blindar la sostenibilidad con rentabilidad”.

La Red Global CIFAL del Instituto de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Investigación, UNITAR, se considera la más prestigiosa entidad de capacitación en sostenibilidad del mundo.

Por otro lado, cabe destacar el certificado. Certificar es dar fe mediante un certificado que un servicio o bien tiene una determinada cualidad, o que una acción o compromiso, fue realizado o no efectivamente. La certificación debe realizarse por una tercera parte de prestigio y credibilidad.

¿Cuál es la misión de la certificación de los ODS? La misión de esta certificación va más allá de la formación, es la transformación de la organización, apunta a la gestión creativa en la acción para el cambio de paradigmas hacia el desarrollo sostenible.

Asimismo, cabe destacar la lista de beneficios de la Certificación de los ODS.

Primeramente, facilita el acceso al crédito sostenible y a los bonos verdes.

Asimismo, mejora la credibilidad del producto o servicio que se produce, al certificar su eficiencia para conformar la línea base. También genera un fortalecimiento y una mejora de la imagen pública de la marca, al ser relacionada con un integrante de la Red Global CIFAL de UNITAR y Naciones Unidas. Si la certificación se hace con membresía, se accede al derecho a uso de las marcas de CIFAL Argentina y UNITAR para aplicarse en papelería o cartelería junto a la marca de la empresa u organización que certifica. Además, se fortalece la credibilidad y el relacionamiento con las comunidades de interés, o partes interesadas. Cabe destacar que reduce los riesgos reputacionales y genera credibilidad con los compromisos asumidos con los ODS, al estar certificados con una entidad relacionada a las Naciones Unidas.

No es menos destacable permitir a la empresa ser reconocida por el alineamiento a la Agenda 2030.

Por último, mejora la rentabilidad al poner en práctica el concepto de Blindar la Sostenibilidad con Rentabilidad.

¿Qué es lo que se certifica? Concretamente, lo que se certifica es el integrar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a la estrategia Corporativa de la organización, el cumplimiento de los compromisos con los ODS que asume la organización. Así como el cumplimiento de los procesos de comunicación y la integralidad de todo el proceso. También la eficiencia del producto que se produce, cuando el mismo sirve para medir líneas base y la línea base de cada meta.

Para certificar existen varias maneras, a través del cumplimiento efectivo y vivencial de los talleres de capacitación, y asesoramiento estratégico, con 5 pasos.

Primero, verificando la integración de los ODS a la estrategia corporativa mediante la aprobación del directorio de los compromisos asumidos. Cada año, se verifican que las metas propuestas en los ODS priorizados estén cumplidas o estén en camino hacia el cumplimiento. Al inicio se certifica la línea base de la que se va a partir para medir el cumplimiento. La verificación de la línea base de cada meta comprometida se realiza mediante indicadores de desempeño acordados.

Otro tema destacable son las técnicas didácticas de los talleres; vivenciales y multisensoriales, entendiendo que la emoción y la cognición van juntas.

La atención no se pide prestada (prestar atención), se debe tomar, “secuestrar”, mediante los siguientes tips en los talleres: hacer relatos. Debe despertar curiosidad, producir humor, generar sorpresas, sentir emociones, trabajar en forma colaborativa, motivar juegos, disrumpir con acciones.

¿De qué pasos consta la certificación? Primero, comprender los ODS; proceso de sensibilización. Un viaje por el interior de los ODS uno por uno para su comprensión.

El resultado es el consenso incial, sentir los ODS, hacerlos cuerpo.

Segundo, la selección de los ODS que se enfocarán; proceso de recopilación y evaluación de datos para hacer una priorización de los ODS.

Resultados: focos de trabajo.

En tercer lugar, establecer las metas en cada objetivo priorizado; proceso de generación del plan de trabajo.

Resultados: plan de acción y compromisos públicos.

En cuarto lugar, la integración; proceso de identificación y nombramiento de los responsables.

Resultados: equipos de trabajo y evaluaciones de la implementación.

En quinto lugar, la comunicación; proceso de información interna y externa.

Resultados: informes de desempeño y otros mecanismos de comunicación.

También es necesaria la presentación de la empresa de todo lo realizado en el proceso de certificación; proceso de creación de nuevas formas de aplicación de los ODS.

La empresa hace una presentación ante las autoridades de CIFAL Argentina y del público que se invite (esto último optativo), de lo realizado en toda la certificación, en forma vivencial y multisensorial.

Caso modelo de transformación: El Puerto de Dock Sud, BS AS, Argentina La gestión de Carla Monrabal (primera presidente mujer de un puerto argentino) al frente del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, junto Miguel Cavalli y Adrián Minni en la gerencia, demuestra la capacidad de transformación que puede realizar la certificación en los ODS, pasando de ser el puerto del todo mal a un modelo a seguir en sostenibilidad. Hoy son una administración portuaria que da cátedra en el mundo sobre la sostenibilidad, sobre la transformación, sobre el "se puede" y sobre la certificación en ODS.

En 2021 certificaron la integración de los ODS a la estrategia corporativa dentro del marco del Programa Mundial de Puertos Sostenibles (WPSP), priorizando los ODS número 5 (equidad de género), 6 (agua limpia y saneamiento), 7 (energía asequible y no contaminante), 9 (industria, innovación e infraestructura), 12 (producción y consumo responsable), 13 (acción por el clima), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y también sumaron el 17 (alianzas). Es de destacar las inversiones realizadas para el tratamiento de lodos de dragado, las acciones con las comunidades de interés y sus vecinos, el trabajo en igualdad de género y los proyectos en materia de cambio climático, generando un programa para que todas las terminales portuarias tengan su huella de carbono evaluada y acciones de mitigación.

El puerto de Dock Sud ahora lleva el ADN de la sostenibilidad en su esencia, en su forma de ser, demostrando que es disruptivo y diferenciador el blindar la sostenibilidad con rentabilidad.