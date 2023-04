En qué consiste la liposucción ultrasónica, por la Clínica Dr. Millán Mateo

El plan para adelgazar, en algunas ocasiones, no es exitoso, a pesar del tiempo que se ha dedicado al ejercicio físico y la dieta. Muchas personas buscan distintos métodos para perder peso y moldear su figura.

Bajo esta premisa, Clínica Dr. Millán Mateo presenta una solución para cumplir los objetivos de una operación bikini express y sin métodos invasivos. La liposucción ultrasónica es una técnica de cirugía estética que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para romper las células de grasa en el cuerpo.

Un tratamiento novedoso que llega a Madrid La Clínica Dr. Millán Mateo es pionera en lipoescultura por ultrasonidos en España. Este procedimiento de última generación se lleva a cabo a través de una pequeña incisión en la piel, mediante la cual se inserta una varilla fina o una cánula que emite ondas de sonido de alta frecuencia. Además, la liposucción ultrasónica elimina la acumulación de grasa no deseada, disolviendo mayor cantidad y en menos tiempo.

Una ventaja significativa de esta técnica es que su procedimiento es poco invasivo en comparación con la liposucción tradicional; una cirugía que implica un nivel mayor de traumatismo en los tejidos y, por lo tanto, una recuperación más lenta. Por este motivo, la liposucción de ultrasonidos es una de las técnicas quirúrgicas más empleadas en cirugía estética.

Asimismo, es importante destacar que la remodelación corporal se adapta a cualquier zona del cuerpo como el abdomen, las caderas, los muslos, la parte baja de la espalda, los tobillos y los brazos.

Detalles acerca del procedimiento de ultrasonidos El tiempo de intervención de la liposucción ultrasónica depende del paciente, la cantidad de grasa a extraer y las zonas a trabajar. Por lo general, se estima una duración de 2 horas por intervención, la cual es mínimamente invasiva, así que no es dolorosa y no produce mucho sangrado. Comúnmente se suministra anestesia local con sedación, aunque también emplea otros tipos de anestesia, como la epidural o la anestesia general.

En general, después de una liposucción ultrasónica, se recomienda descansar durante unos días y limitar la actividad física intensa durante las primeras semanas. Asimismo, también es posible que el paciente deba usar una prenda de compresión para reducir la inflamación y mejorar la cicatrización.

La Clínica Dr. Millán Mateo tiene una trayectoria superior a 35 años en cirugía estética, plástica y reparadora. En este sentido, se ha posicionado como una líder en la especialidad, gracias a la calidad y la naturalidad en los resultados de sus intervenciones. Al mismo tiempo, ha recolectado una reputación intachable y demostrable en las opiniones de sus clientes, quienes recomiendan a su equipo profesional.

Los interesados que estén buscando un médico especialista en cirugía estética podrán reservar su primera cita con la Clínica Dr. Millán Mateo a través de su página web oficial u otros canales abiertos. También pueden visitar la clínica, situada en la General Díaz Porlier, nº 78 de Madrid.