Realgrass pone a disposición césped artificial para jardín

Anteriormente, el césped artificial se utilizaba en los espacios deportivos, concretamente, en las pistas de tenis, fútbol u hockey sobre césped, entre otros.

Sin embargo, de acuerdo al portal web Mordor Intelligence, aunque las aplicaciones de grama sintética para campos deportivos representaron, en el 2020, un 63 %, el uso de césped artificial para jardín ha presentado un acelerado crecimiento.

Realgrass es una de las principales empresas distribuidoras de césped artificial para jardines, parques infantiles, terrazas y demás espacios de ocio. Gracias a las nuevas tecnologías, sus productos cuentan con la mayor calidad en materiales para ofrecer a sus clientes.

La decoración de jardín con césped Una de las principales ventajas del césped artificial es su durabilidad y resistencia a los cambios meteorológicos, aspectos que permiten que puedan instalarse en cualquier superficie de manera fácil y rápida.

La decoración de un jardín con césped artificial tiene un sinfín de posibilidades y es recomendable proceder con cautela a la hora de elegir el modelo de césped artificial más idóneo para nuestro jardín. Una de las combinaciones más infalibles es construir un pavimento de césped sintético, utilizando materiales que sean fáciles de limpiar y con buena resistencia, como madera, baldosa, piedras o caucho.

Asimismo, la grava es conocida como uno de los complementos de la decoración con césped artificial, ya que no solo crea un aspecto único, sino que también protege el césped de la humedad y es capaz de adaptarse a cualquier ambiente.

Por otro lado, si el jardín posee escaleras, otra técnica original para decorarlo es forrar los escalones con césped artificial para darle un toque más fresco al espacio. De la misma forma, las paredes cubiertas con grama sintética, ya sea en una terraza, jardín o balcón, son una excelente opción para renovar el espacio. No obstante, se recomienda aplicar en una sola pared para no cargar el espacio.

Cuidados del césped sintético El cuidado y mantenimiento del césped artificial es muy sencillo debido a que no requiere el uso de herbicidas, fertilizantes o abonos. Con un cepillado frecuente, en sentido contrario a la dirección de las fibras, será suficiente para prevenir que se mantengan aplastadas con las constantes pisadas.

Asimismo, se recomienda regarlas con agua de manera ocasional para deshacerse del polvo y refrescar el material, sobre todo en épocas de altas temperaturas. También, de forma periódica, se debe aplicar un detergente neutro con efecto desinfectante para prevenir la formación de bacterias, principalmente si en el espacio conviven mascotas.

En conclusión, desde sus inicios Realgrass ha trabajado por la excelencia para ofrecer lo mejor a sus clientes. Son más de 20 años siendo fabricantes de césped artificial, innovando continuamente en sus técnicas para prestar productos de máxima calidad. Además, cuenta con una garantía de hasta 8 años, con asesoramiento técnico y una muestra gratis y una instalación a medida con la compra.