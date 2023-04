La estrategia de comunicación y marketing digital de Lutronic, desarrollada por ESENCIAL

La agencia de comunicación ESENCIAL anuncia que Lutronic Powered by Seriderm se ha convertido en nuevo cliente y confía, a partir de ahora, en el equipo de consultores de esta empresa para desarrollar su estrategia de comunicación en prensa y marketing digital.

Fundada en 1997, Lutronic PBS se sitúa entre los 10 principales fabricantes de láseres médico-estéticos en todo el mundo. Su principal compromiso pasa por diseñar y desarrollar los productos más innovadores y eficaces para mejorar la calidad de vida de las personas. Por su parte, los valores corporativos quedan reflejados a la perfección en su slogan, “cuidado inteligente”, que se refiere a la comunión eficiente entre tecnología de vanguardia y un firme compromiso con la calidad y el bienestar de las personas.

Con presencia en China, Japón, España y Estados Unidos, la compañía ha abordado con éxito el mercado europeo y medioeste (EMEA) con el apoyo de Seriderm, uno de los distribuidores más grandes de Lutronic, con sedes en Francia, Reino Unido, Marruecos, Túnez y Argelia.

Por su parte, como agencia de Relaciones Públicas, ESENCIAL será la encargada de poner en marcha un plan de comunicación en España que sitúe a la marca de Lutronic en el top of mind de los principales medios, decisores de compra de centros médicos y clínicas de estética del país.

La agencia española de PR, publicidad y marketing, que cuenta con sede en Madrid, Barcelona y Lisboa, cumple este año 2023 su décimo aniversario. Así, afianza su posicionamiento como consultora de comunicación especializada, entre otros sectores, en el ámbito de belleza y medicina estética, con una gran variedad de casos de éxito.

ESENCIAL espera aportar su know-how sectorial y el gran conocimiento de los clientes que confían en su equipo, ya sea para impulsar su mercado nacional e internacional. Ahora, trabajará para resaltar los valores de Lutronic Powered by Seriderm, en especial la innovación, pasión y cuidado inteligente de todos los clientes.

El director ejecutivo de ESENCIAL, David Sandoval, celebra esta nueva incorporación a la cartera de clientes de la agencia, que afianza su presencia cada vez más significativa en el mundo de la estética. Así, ha asegurado que “contamos con una experiencia y conocimientos cada vez más profundos en el mundo de la estética y esto nos está permitiendo ofrecer un mejor servicio a los clientes especializados en el sector de la belleza y el lujo”.

