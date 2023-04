Grandes ideas de regalos para el día de la madre de la mano de Just Spices

La compañía alemana selecciona los mejores kits de especias para el día de la madre. Propuestas que van desde sets de tapas o veganos a su pack de imprescindibles o su kit de ginebra DIY, un topseller.

Además de sus inconfundibles especias, la marca propone también sus últimos lanzamientos: los platos preparados ecológicos, listos para su consumo y sus tres nuevas salsas de tomate orgánicas y veganas para pasta.

Madres que ponen al mal tiempo, buena cara. Madres que siempre dan en el clavo. Madres que no ponen límites a nada. Madres que comparten. Madres que luchan. Madres que disfrutan de la gastronomía. Madres que se volverán locas de felicidad con los packs de especias que Just Spices ha preparado para el día de la madre.

Más de un centenar de sazonadores Just Spices, la marca de especias que arrasa en España con sus botes de colores y su centenar de sazonadores para dar una nueva vida a miles de platos, cuenta con una estupenda línea de regalos para todas las madres del mundo. Y, por supuesto, también para aquellas y aquellos que no son madres o padres, pero sienten devoción por la comida, por la cocina, por dar un toque distinto a cada plato.

Un recorrido por casi un centenar de diferentes mix de especias para cualquier propuesta gastronómica. Ya sean dulces o saladas. Incluso para dar una nueva vida al gintonic. Desde el pack de los imprescindibles, con los sazonadores básicos para adentrarse en el mundo de Just Spices, hasta los específicos para veganos o para amantes de las tapas más españolas. Desde condimentos para dar vida a una buena dorada hasta la mezcla fundamental para revivir un buen pollo.

También se puede optar por el libro de recetas “sabor para cada día”, con 50 recetas rápidas de preparar, fáciles y enormemente sabrosas. Y otros regalos tan originales como el kit para freidora de aire o el de recetas al horno.

Su selección lo abarca todo: sabores del mundo, recetas ligeras, para principiantes, foodies, locos de los muffins o simplemente veganos. Además, la compañía ha crecido recientemente con nuevos platos. Por un lado, los platos preparados ecológicos, 100 % naturales, en tarro de vidrio y listos para su consumo. Tres sabores irresistibles: chili con carne, garbanzos al curry y guiso de verduras all'Italiana. Y por otro, sus tres nuevas salsas de tomate orgánicas y veganas para pasta, Pomodoro, Verdure y Funghi Porcinie, elaboradas únicamente con ingredientes naturales, 100 % tomates italianos y no tienen azúcar añadido.

Se puede acceder a todas estas propuestas para el día de la madre de dos maneras: a través de su página web o incluso en una selección de hipermercados y supermercados Carrefour y Bon Preu en las principales ciudades de España.

Acerca de Just Spices Just Spices nació en Düsseldorf en 2014. Con su variedad de mezclas de especias, la compañía inspira a casi dos millones de seguidores (medio millón en España) en sus canales de redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Solo en TikTok, Just Spices logra regularmente varios millones de visitas en sus videos. Con un equipo de más de 180 personas, la marca alemana quiere estimular a que más personas cocinen. Just Spices significa pasión, alta calidad y productos sin aditivos. Pero el principio más importante es hacer que las cosas deliciosas sean aún más sabrosas y lograr que la mayor cantidad de personas posible cocine con mejor humor.