¿En qué consiste el auge imparable de la selección de personal?

Las personas son la base del éxito de cualquier empresa. Por tanto, contar con un personal talentoso, eficiente y motivado es la meta de cualquier compañía que desee mantener o aumentar su rentabilidad.

Para que este objetivo se convierta en realidad, es indispensable comprender que la selección de personal es una inversión, no un gasto.

Para aquellas compañías que por estructura no se puedan permitir un departamento de recursos humanos, contar con el apoyo de profesionales en esta área es fundamental para acercarse a ese éxito.

En un contexto como el actual con una tasa de paro reducida y gran demanda de profesionales, la selección de personal vive uno de sus mayores momentos de gloria. Para entender un poco mejor en qué consiste, Grupo Prisma ha hablado con una consultora referente en este negocio.

Desde Madrid, y con alcance a toda Europa y América, Grupo Prisma ofrece sus servicios de recursos humanos para reclutar a los empleados más idóneos para sus clientes, con métodos desarrollados por psicólogos que ahondan en las capacidades y rasgos de la personalidad de cada candidato.

Apostar por el talento como llave para el éxito empresarial El método de captación o reclutamiento abarca diferentes fases, que comienzan con la definición del perfil que la empresa busca incorporar a su plantilla. Esto es fundamental para que consultoras como Prisma entiendan las necesidades reales.

Seguidamente, tras tener claro la descripción del perfil ideal que busca la empresa, se publican los anuncios en portales de empleo como Infojobs, LinkedIn y redes sociales de instituciones como escuelas de negocio y universidades. En este tipo de plataformas digitales se recluta a los candidatos que se hallan en búsqueda de empleo y les interesa la posición. Paralelamente, en esta fase también se contacta con la base de datos propia, es decir, aquellos contactos que pueden estar interesados o que pueden conocer candidatos para su evaluación.

Una vez se tienen los currículums de los aspirantes, se procede a filtrar para evaluar cuáles se ajustan realmente a las necesidades del cliente. Para ello, se valorarán los datos mediante una herramienta propia, basada en rangos cuantitativos que ponderan variables. Para evaluar la comunicación no verbal, cómo se expresa la persona, su imagen, etc., se requiere la grabación de un vídeo de presentación en el que invitan a compartir tanto la experiencia como las motivaciones por la posición ofertada.

La aplicación de pruebas psicotécnicas con validez científica es el quinto paso del proceso de selección del personal. Aquí se evalúan las competencias profesionales, el liderazgo, la estabilidad emocional, la motivación, etc.

La siguiente fase es la entrevista por competencias, donde se busca conocer actitudes, conocimientos y habilidades, valorando conductas, valores personales, expectativas profesionales y mucho más.

En algunos casos, sobre todo de altos ejecutivos, se requiere alguna prueba adicional para evaluar conocimientos técnicos. Suelen ser casos de negocio o business cases donde se miden tanto las propuestas de los candidatos como la experiencia en esa área.

Finalmente, con la presentación de unos tres candidatos que encajen con el perfil en un alto porcentaje, Grupo Prisma presentará su informe final al cliente.

La consultora también ofrece otro tipo de servicios relacionados con recursos humanos y talento, como procesos de evaluación del desempeño, acciones para la retención del talento y todo lo necesario para que sus clientes experimenten mejoras continuas al disponer de equipos de excelente desempeño.

Contratar para ganar Desde su creación en 1996, el Grupo Prisma ha evolucionado para especializarse en la asesoría de RRHH, outsourcing, formación, coaching, marketing y consultoría, con una gran reputación en negocios de automoción, donde se encuentran la mayoría de sus clientes. Sin embargo, su radio de acción se ha extendido a empresas de cualquier sector que necesiten una transformación de sus procesos mediante consultores honestos enfocados en una filosofía de “ganar - ganar”.

Desde su página web, los expertos de Grupo Prisma conciben la contratación de especialistas en selección del personal como una inversión a largo plazo. “El contar con profesionales especializados sale más barato, ya que los estándares de éxito son más altos y se reduce la rotación de empleados”.

El know how de esta organización se refleja en más de 25 años de experiencia cumpliendo con las necesidades operativas y administrativas en grandes marcas de la automoción. Más de 100 proyectos en curso y unos 500 procesos de selección realizados en el último año son solo algunos datos que demuestran que las grandes empresas apuestan por una plantilla laboral capacitada y entusiasta.