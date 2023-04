La firma Koröshi lanza una nueva colección de moda primavera para mujeres y hombres

Cuando comienzan a quedar atrás los días fríos y la temperatura se eleva en los termómetros, llega el momento de renovar el armario pensando en la temporada de primavera.

Durante esta estación, es necesario contar con prendas de manga corta y que resulten frescas, pero tampoco hay que descuidar los pantalones largos o las chaquetas, ya que son necesarios durante varias jornadas.

Con motivo del cambio de estación, la cadena de estilo casual y alternativo Koröshi ha lanzado una nueva colección de moda primavera. Esta marca de moda ofrece una amplia variedad de prendas y calzado tanto para mujeres como para hombres. Entre otros artículos, destacan sus vestidos, camisetas, jeans y chaquetas.

Moda primaveral para mujeres en Koröshi En cuanto a estilos y estampados, los motivos florales son un clásico de la primavera que se renueva año tras año. Por este motivo, Koröshi ofrece vestidos, blusas y tops con distintos diseños de este tipo. Uno de los más destacados es el vestido mono pantalón con tirantes, que cuenta con estampado multicolor y está confeccionado 100 % en tela viscosa. Este material es fresco y transpirable. Asimismo, su textura es suave y agradable al tacto.

Como ya se ha mencionado, los jeans son una prenda básica para prácticamente todos los momentos del año, aunque resultan particularmente útiles en primavera. En el catálogo de este tipo de pantalones de Koröshi es posible encontrar modelos con detalles bordados, con acabados en flecos o de corte push up, entre otras opciones. Otra prenda en denim muy usada en esta estación son las faldas.

Para esos días frescos en los que hay que abrigarse un poco más, las cazadoras de cuero sintético son un complemento ideal para los jeans. Otra muy buena opción es una parka larga con capucha desmontable. En particular, Koröshi cuenta con un modelo en color kaki que llama la atención por sus detalles florales.

Prendas para hombres que buscan renovar su fondo de armario en primavera En el caso de los hombres, las camisetas son las prendas número uno durante la primavera y el verano. Se pueden combinar casi con cualquier otro artículo de moda y además ofrecen una gran comodidad para el día a día. En el catálogo de primavera 2023 de Koröshi, es posible encontrar modelos prácticamente lisos, solo con algunos detalles, que resultan ideales para hombres discretos. Ahora bien, también hay camisetas estampadas con flores, calaveras y otros motivos que resultan más llamativos.

Como en los días de calor no pueden faltar las bermudas vaqueras, esta marca ofrece modelos regulares o stretch en distintas tonalidades. Algunas vienen en colores clásicos, como por ejemplo distintos tonos de azul, pero también hay rosas, granates y verdes turquesas.

Con la nueva colección de moda primavera de Koröshi, tanto mujeres como hombres pueden renovar su armario con prendas de calidad y excelente diseño.