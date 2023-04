En la gastronomía mediterránea, especialmente en la española, uno de los alimentos más utilizados es el aceite de oliva. No obstante, es preciso mencionar que este tipo de aceite cuenta con una gama que sobresale por su alta calidad. Se trata específicamente del aceite de oliva virgen extra. En el país, estos artículos se pueden adquirir en compañías como spanish-oil.com, que destaca en el mercado por ofrecer AOVE natural y saludable seleccionado cuidadosamente y producido de manera artesanal y sin el uso de químicos.

Las diferencias entre el aceite de oliva y el aceite de oliva virgen extra Una pregunta muy común entre las personas es cuáles son las principales diferencias entre el aceite de oliva y el aceite de oliva virgen extra. Al respecto hay que decir que estos productos discrepan en su proceso de producción y en su calidad. El primero se clasifica por su calidad y grado de acidez y se extrae del zumo de la aceituna.

Por su parte, el AOVE es el aceite de mayor calidad y pureza. Este se obtiene de aceitunas maduras y sanas, y se procesa en frío, libre de calor y productos químicos. Además, tiene un nivel de acidez bajo, específicamente de 0,8%. Adicionalmente, su sabor y aroma es mucho más intenso y fresco por tener un alto contenido de ácido oleico y antioxidantes.

Por otro lado, el aceite de oliva puede ser refinado o no. El refinado se somete a un proceso químico para eliminar impurezas y mejorar su sabor y aroma, pero esto reduce la cantidad de antioxidantes y otros elementos beneficiosos para la salud. Por lo tanto, es recomendable elegir el que no haya sido sometido a ningún proceso de refinamiento.

En cuanto a las propiedades nutricionales, el AOVE es rico en grasas monoinsaturadas, que ayudan a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre y protegen contra enfermedades cardiovasculares. También es rico en vitamina E, un antioxidante que previene el daño celular y el envejecimiento prematuro.

