Casvi International American School, sobre la posibilidad de una inmersión lingüística sin salir al extranjero

Mandar a los hijos al extranjero a aprender inglés es más caro cada año. Sin embargo, para la mayoría de los padres, el inglés continúa siendo una de las prioridades. Una alternativa más económica y muy efectiva es acudir a un colegio internacional o a un colegio americano en Madrid. En el caso de Casvi International American School se tienen ambas ventajas, y con el valor añadido del programa Bachillerato Internacional desde los 3 años.

Colegio internacional sin salir al extranjero En los últimos años, los cambios económicos han provocado que los precios suban prácticamente en todo. Debido a las fluctuaciones en el tipo de cambio, el aumento de costes de las matrículas escolares extranjeras o el incremento de los costes de viaje y alojamiento son algunos de los factores por los cuales mandar a los hijos a estudiar en inglés al extranjero resulta cada año más caro.

Por estas razones, las familias buscan cada vez más alternativas y opciones a través de las cuales los niños no tengan que salir del país para acceder a un colegio internacional. Los colegios británicos o americanos, cada vez más populares en España, son sistemas educativos que incluyen como metodología el Bachillerato Internacional. Una opción diferente con la que conseguir una inmersión lingüística sin salir al extranjero.

5 diferencias entre un colegio británico y un colegio americano en Madrid Aunque la lengua de instrucción, tanto en un colegio británico como en un colegio americano, sea el inglés, existen ciertas diferencias entre el sistema educativo americano y británico. Entre todas ellas, se pueden destacar las siguientes

Estructura del sistema : el sistema educativo británico está estructurado en etapas: educación infantil (Early Years), educación primaria (Primary School), educación secundaria (Secondary School), y educación superior (Higher Education). En cambio, el sistema educativo americano se divide en tres niveles: educación primaria (Elementary School), educación secundaria (Middle School o Junior High School) y educación superior (High School).

Enfoque en habilidades : en el sistema educativo británico, hay un enfoque en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y análisis, mientras que en el sistema educativo americano, se hace énfasis en habilidades prácticas como la resolución de problemas y la creatividad, para que los alumnos sean capaces de enfrentarse en su futuro, a cualquier problema o reto que tengan por delante.

Deportes : en un colegio americano, los deportes son una parte integral de la educación y se considera una forma de fomentar el trabajo en equipo, la disciplina y la buena salud física. En el sistema educativo británico, los deportes no tienen el mismo enfoque y no son tan prominentes en la educación.

Actividades extracurriculares : los colegios americanos suelen ofrecer una amplia gama de actividades extracurriculares, como deportes, música, teatro, arte y clubes estudiantiles, lo que puede ayudar a los estudiantes a desarrollar intereses y habilidades fuera del aula. Los colegios británicos ofrecen también actividades extracurriculares, pero de manera más parecida al sistema español.

Enfoque en la educación superior : en el sistema educativo americano, la educación superior (universidad) es vista como una etapa importante y necesaria para obtener un trabajo bien remunerado y una carrera exitosa. En el sistema educativo británico, la educación superior es valorada, pero en la sociedad británica hay menos presión en para que todos los estudiantes asistan a la universidad y se les anima a explorar otras opciones, como la formación profesional y el aprendizaje.

En resumen, a pesar de que ambos sistemas educativos pueden ser similares y compartan un fuerte enfoque en la educación y en preparar a los estudiantes para el éxito en la vida y en sus futuras carreras, a la hora de escoger un colegio internacional se debe atender a las diferencias. Cada sistema tiene sus propias fortalezas y debilidades y es importante elegir el que mejor se adapte a las necesidades y objetivos educativos de los niños.

Colegio americano en Madrid: Casvi International American School Casvi International American School es un colegio americano en Madrid que sigue la metodología del Bachillerato Internacional. Ubicado en la localidad de Tres Cantos, muy cerca de la capital de Madrid, ofrece a los alumnos una educación americana y una inmersión en inglés en un ambiente natural y contando con una excelente instalación deportiva y tecnológica para los estudiantes.

Sin necesidad de salir al extranjero a aprender inglés, los niños viven una experiencia multicultural e inclusiva, rodeados de estudiantes de diferentes países y profesores nativos en inglés, mayormente americanos.