La startup de educación que permite ganar dinero por compartir apuntes de bachillerato, Wuolah

Para cursar la educación secundaria se necesita una inversión de dinero, tiempo y compromiso personal.

Por esta razón, los estudiantes de bachillerato, hoy en día, se organizan mejor, se plantean metas a corto plazo y, sobre todo, buscan ahorrar algo de dinero para pagarse sus estudios.

Wuolah es una startup sevillana que ha sabido cómo seducir a la generación Z con la idea de ganar dinero por compartir apuntes. La plataforma virtual, creada en el año 2015, ya cuenta con más de 400.000 usuarios activos al mes durante el presente año, convirtiéndose en una de las webs más valoradas por los estudiantes españoles.

¿Cómo obtener ingresos extras durante el bachillerato? El bachillerato corresponde a un período de educación secundaria posobligatoria, la cual se ofrece de manera gratuita en diferentes centros públicos de España. Sin embargo, los jóvenes que quieren estudiar en escuelas privadas deben correr con los gastos de matrícula, que varían según el centro de estudio, comunidad o ciclo educativo; esto sin contar con los costes de material escolar, libros de texto o transporte.

En este sentido, los estudiantes españoles buscan trabajar y estudiar paralelamente para cubrir tales gastos, sobre todo aquellos que no cuentan con el apoyo de sus padres. No obstante, esta decisión puede afectar negativamente a las calificaciones académicas del estudiante, al igual que su bienestar físico y/o emocional.

Gracias a los avances tecnológicos que permiten la interconexión entre la comunidad estudiantil y la necesidad de ayudar al crecimiento educativo, hoy en día, existen plataformas online donde los estudiantes de bachillerato pueden obtener ingresos extra con sus apuntes, ayudándoles a ganar dinero sin descuidar sus actividades académicas. Y ayudando así también a sus compañeros.

Wuolah, una plataforma para recibir dinero con apuntes escolares La plataforma de intercambio de apuntes consta de un navegador de apuntes, donde los estudiantes de secundaria pueden facilitar sus estudios y, por qué no, ganar dinero con ello. Esta web de apuntes sirve como un contenedor virtual donde los alumnos comparten sus apuntes escolares para ganar dinero, dependiendo del número de descargas.

En este espacio digital, no solo se comparten apuntes, sino que también los estudiantes pueden resolver las dudas de otros compañeros a distintas asignaturas escolares, tales como: Matemáticas, Biología y Geología, Religión, Psicología y Física, entre otras.

En la actualidad, ya son más de 6 millones de archivos creados por la comunidad de Wuolah, donde los jóvenes estudiantes han recibido dinero por subir sus apuntes escolares.