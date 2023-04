El nuevo sofá de Mimma Gallery, Namasté

El chaise longue Namasté, la novedad de la colección más sostenible de Mimma Gallery. Tonalidades neutras y tejidos orgánicos son los protagonistas de Nature Collection.

Mimma Gallery presenta una reciente novedad en su línea “Nature Collection”. Y es que el chaise longue Namasté promete convertirse en el protagonista de la colección más sostenible de la firma.

Con toque cálido y mediterráneo, tonalidades neutras y tejidos orgánicos, se posiciona como un must imprescindible para esta temporada primavera-verano.

El nombre que recibe el nuevo sofá de Mimma Gallery hace alusión al reconocido saludo de bienvenida y despedida en la India, Nepal y otras regiones de Asia. Uno de sus múltiples significados es honrar el lugar en el que uno habita para llenarlo de luz.

Namasté junto con Fresh y Green dan nombre a los tres modelos de sofás que componen Nature Collection de la que el protagonista inconfundible es el lino. Un tejido que te conquistará por su frescura y confort.

Es una tendencia que viene pisando fuerte. Al tratarse de una fibra natural de origen vegetal, es muy agradable al tacto, así como transpirable y neutralizador de bacterias. Pero lo que promete alzarle como un best seller es que aporta un menor desgaste al uso que otras fibras naturales por su gran resistencia.

Y es que, con la llegada de buen tiempo, es muy importante sentirse a gusto mientras se disfruta de tiempo para uno mismo en el sofá. Uno de los numerosos beneficios que aporta el lino es que es un autorregulador de la temperatura y el tejido más fresco para primavera-verano.

La perfecta combinación entre la composición de algodón y lino natural deja una paleta de colores crudos para que ningún hogar se resista a caer en la tentación. Disponible en color natural, blanco y gris, Namasté consigue un aporte extra de luminosidad y amplitud para el rincón más especial de tu salón gracias a su diseño moderno, tonalidades claras y tejidos orgánicos. Los amantes del interiorismo confirman que los colores neutros aportan elegancia y sofisticación además de combinar con un sinfín de tonalidades. Por lo que es un acierto que enamora gracias a su versatilidad.

Namasté, la incorporación más reciente de la colección desde el pasado mes de marzo, conquista a cualquiera que lo pruebe por su gran cantidad de cojines y su enorme chaise longue, disponible para ambos lados, adaptándose así a las necesidades de cada rincón. Además, es 100 % desenfundable, por lo que se puede personalizar a múltiples estilos. Un nuevo logro de Nature Collection by Mimma Gallery.

Sobre Mimma Gallery Mimma Gallery nace de la pasión de una familia que empezó́ su negocio hace más de 45 años y que define su know how. Está formada por un equipo de expertos que asesoran para encontrar la mejor opción para los momentos de relax. Su filosofía consiste en inspirar para crear un pequeño espacio donde reconectar con la tranquilidad.

Actualmente, cuentan con 19 tiendas distribuidas por toda España: Europolis – Las Rozas (Madrid); San Sebastián de los Reyes (Madrid); Madrid Centro (Madrid); Santander, Galdakao (Bilbao), Vitoria Av.Gazteiz, Vitoria (C.C EL Boulevard); Oiartzun(Guipúzcoa); Benidorm, Alfafar y Vistahermosa (Alicante). Cataluña: Figueres, Sarrià de Ter, St. Antoni de Calonge, Blanes, Palafrugell, Olot i Avellaneda. Donde encontrar aquellas piezas y mobiliario para crear un salón de ensueño.