El Bitcoin retrocede, mientras que las criptomonedas cierran el primer trimestre con una nota alta, según Libertex

Libertex realiza un análisis de la evolución de las diversas criptomonedas en los últimos meses En 2022, el descenso del Bitcoin ha sido tan espectacular como su crecimiento el año anterior. Después de triplicar su valor, alcanzando su máximo de 64.440$ en noviembre de 2021, cayó de forma gradual durante los siguientes doce meses, llegando al mínimo de 16.450$. En medio de la segunda ronda de fortunas perdidas, las consiguientes quiebras y los escándalos (FTX, probablemente, el más notable), los expertos se apresuraron a descartar las criptomonedas, por considerarlas una "tontería especulativa", por no mencionar los altcoins.

Después de su avance rápido, solo seis meses después, muchos han cambiado considerablemente sus opiniones. Desde los mínimos de noviembre de 2022, Bitcoin ha ganado casi un 80% y ha alcanzado una meta de 30.000$. Pero no es solo BTC el que ha tenido un primer trimestre sólido. Solana también ha subido más del 100%, mientras que Dogecoin y Ethereum han logrado ganar alrededor del 50%, durante este mismo período. Entonces ¿qué está ocurriendo? ¿Y qué podría deparar el futuro a los activos digitales y sus inversores? Libertex, plataforma internacional de trading online, ofrece un análisis de la evolución de este mercado.

Institucionalización de activos

Quizá el mayor cambio en el mercado de monedas digitales, en los últimos tiempos, ha sido la adopción activa, por parte de los inversores institucionales. Anteriormente, las criptomonedas se consideraban una clase de activos intrínsecamente volátiles y no correlacionados, que no tenían cabida en carteras serias, pero todo eso cambió en los últimos 24 a 36 meses. En 2020, las entradas institucionales anuales en criptografía ascendieron a unos respetables 6.800 millones de dólares, pero solo un año después, habían ganado un 36%, para alcanzar una cifra sin precedentes de 9.300 millones de dólares. Incluso, después del severo "vuelo" hacia la seguridad en 2022, el total de criptoactivos, bajo la gestión de las instituciones, sigue siendo de alrededor de 30 mil millones $. Un estudio reciente de Fidelity Capital mostró que casi el 80% de los fondos de inversión estaban "interesados" en las criptomonedas, pero de estos, solo el 12% ha tenido activos digitales durante dos años o más.

La regulación es un factor restrictivo importante para las instituciones más conservadoras y con el informe de PwC Crypto Regulation, que indica que la mayoría de los reguladores globales han promulgado esquemas regulatorios para negociar con activos digitales o están a punto de hacerlo, se espera que esta barrera desaparezca en 2023. De hecho, los datos muestran que las entradas institucionales de Bitcoin vuelven a ser positivas después de más de un año de salidas netas. La reciente entrada de 2,5 millones de $ de BTC puede parecer modesta, pero este podría ser el punto de inflexión que señala el desarrollo de un mercado alcista.

Se mantiene el apetito por el riesgo

A raíz de la agresiva política de la Fed para combatir la inflación, los activos de riesgo cayeron, significativamente, a medida que los inversores trasladaron su riqueza al oro y al dólar estadounidense. Sin embargo, los recientes colapsos de SVB y Signature, así como la adquisición repentina de Credit Suisse, en crisis, han obligado al regulador estadounidense a poner freno a su programa de ajuste monetario. Ahora, las criptomonedas bien podrían ser un mercado difícil de negociar, pero, si se ha identificado un patrón claro desde el inicio del mercado hace una década, es que los activos digitales no funcionan bien en un escenario de rechazo al riesgo.

Pero el interés en monedas importantes como Bitcoin, Solana y Ethereum es más que una mera especulación. Desde la llegada de capital institucional serio, Bitcoin y Ethereum ahora se ven genuinamente como reservas con valor y, con precios en mínimos durante varios años, tenía sentido que la gente comenzara a comprar a principios de 2023. Mientras tanto, detrás del desempeño superior de Solana, hay otro factor. Sus rápidas velocidades de transacción, su inmensa escalabilidad e interoperabilidad lo han convertido en una inversión atractiva, antes de que llegue la próxima revolución del metaverso. Por supuesto, esta atmósfera, más favorable al riesgo, es la que ha facilitado la actividad de los inversores. Si se ve surgir un verdadero mercado alcista dependerá, en gran medida, de si este sentimiento se mantiene durante un período de tiempo razonable.

Volatilidad fundamental

Como cualquier clase de activo, las criptomonedas también están muy influenciadas por los fundamentos. El clima de las criptonoticias ha sido mixto, como mínimo. Esto probablemente explica los ciclos de corrección de rally, vistos desde finales de 2022. Una de las mayores fuentes de volatilidad este año ha sido la decisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), de presentar cargos contra Binance, por violar la ley. Aunque el precio de BTC respondió cayendo por debajo de los 28.000$, pronto se recuperó para reagruparse por encima de los 29.000$, en solo unas pocas horas. Mientras unos ven un caso como este como un factor negativo, otros lo considerarían un paso en la dirección correcta, en lo que a regulación se refiere y, por tanto, a la falta de una respuesta clara y uniforme a las noticias.

Más allá de Bitcoin, otro gran avance en la criptoesfera vino de la mano, nada menos, que del nuevo propietario de Twitter, Elon Musk. El CEO de Tesla y SpaceX conmovió a los mercados al cambiar el emblemático logotipo del pájaro de Twitter por el icónico perro Doge Shiba Inu. Como era de esperar, Dogecoin respondió positivamente, ganando un 25% en sólo un día. Musk ha sido, durante mucho tiempo, un defensor de Dogecoin y casi se ha desarrollado, a su alrededor, un culto a su personalidad, entre los fans de la moneda. ¿Podría ser este movimiento un indicio críptico de que Dogecoin podría convertirse en la moneda digital oficial de Twitter? Si es así, esto sería, obviamente, muy bueno para las perspectivas a largo plazo de la memecoin.

Diversificar la inversión con Libertex

Con una experiencia de varias décadas en el mercado, Libertex es una marca reconocida en el espacio del trading online. La amplia variedad disponible de CFD ahora abarca numerosas clases de activos, desde acciones y ETF hasta materias primas, criptomonedas e incluso opciones. Libertex ofrece CFD sobre más de 100 activos digitales subyacentes, incluidos Bitcoin, Dogecoin, Solana y Ethereum, así como CFD relacionados con criptomonedas sobre acciones, como Grayscale Bitcoin Trust. Libertex ofrece una comisión del 0% y diferenciales ultra ajustados en todas las transacciones de criptomonedas.

Advertencia de riesgo: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85,9 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Se aplican márgenes ajustados. Por favor, consulte nuestros diferenciales en la plataforma. "Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero".