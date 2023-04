¿De qué manera se transportan las mascotas en los aviones?, por BaggagePets

Debido a distintos factores, como por ejemplo la raza o el tamaño, las mascotas no siempre pueden viajar en la cabina de los aviones junto a sus dueños. Por ello, BaggagePets brinda un servicio centrado en proveer a los propietarios la gestión de transporte de mascotas internacional. Este se encarga no solo de que las mismas lleguen a destino, sino también de que viajen en condiciones óptimas y tengan todas sus necesidades cubiertas durante el trayecto.

Una compañía especializada en el cuidado de los animales durante el viaje BaggagePets se especializa en el transporte de mascotas a nivel internacional, desde o hacia España. Con más de 12 años de experiencia, ha creado un servicio que soluciona el problema de no poder llevar a las mascotas en la cabina junto a sus dueños, ofreciendo acceso a la cabina especial para el transporte de animales que tienen los aviones.

El acceso a la misma solo es posible a través de empresas intermediarias como BaggagePets, que se encuentran autorizadas para realizar tal gestión. Este tipo de empresas se encargan de la reserva del espacio en el avión y de la tramitación de todo tipo de documentación necesaria para el traslado.

Estos profesionales en el transporte internacional de mascotas y animales vivos se han vinculado con compañías de primera línea para poder ofrecer un servicio excepcional que abarca la mayor cantidad de destinos posibles.

Desde BaggagePets se aseguran de que los animales estén cuidados en todas las etapas del proceso.

El transporte de mascotas por vía aérea Cuando debido al tamaño de la mascota, el tipo de ruta, o las políticas del país de destino, las mascotas no puedan viajar en la cabina junto a sus dueños, BaggagePets se encarga de transportarlos en una bodega especial, con temperatura controlada y presurizada. La misma es conocida como Hall5, y es un sector que tienen todos los aviones comerciales, ubicado debajo de la cabina del piloto. Es el capitán de la aeronave el encargado de controlar que la mascota entre y salga del avión, y que las condiciones de esta bodega sean óptimas para el viaje.

Dentro de la bodega Hall5, los animales viajan dentro de trasportines, que deben ser de materiales resistentes, disponer de ventilación por los cuatro lados, y no tener deterioros exteriores o interiores que puedan dañar a la mascota, con una puerta que no pueda abrirse desde adentro.

Es aconsejable seguir los consejos para tomar las medidas del animal antes de adquirir el trasportín, para asegurarse de que el mismo viajará cómodamente. Durante los trayectos y en las conexiones de aeropuertos, BaggagePets proporcionará el agua y la comida necesaria para que las mascotas tengan todas sus necesidades satisfechas durante el viaje.

