La medición de los impactos social, económico y ambiental en pymes mejora sus perspectivas de futuro y oportunidades de negocio

La Fundación COPADE pone en marcha el proyecto "Reporte No Financiero para pymes" con el objetivo de poner de manifiesto la filosofía sostenible de las pequeñas y medianas empresas españolas Desde diciembre de 2021, todas aquellas sociedades con más de 250 empleados/as deben presentar un informe -EINF- que exponga su impacto medioambiental y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La directiva que próximamente entrará en vigor amplía el número y tipología de empresas que deben reportar información no financiera, por lo que algunas empresas con 250 empleados deberán reportar.

En España, el 98% de todas las empresas y el 70% de la mano de obra está conformado por pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales se quedan fuera de la obligación de presentar dicho reporte a día de hoy pero, según la tendencia en los últimos años de la legislación europea, es probable que pronto deban hacerlo. Para estas empresas, desarrollar un informe que clarifique en qué medida sus acciones contribuyen activamente a la consecución de los ODS les puede traer múltiples beneficios.

Por ello, la Fundación COPADE ha puesto en marcha el proyecto "Reporte No Financiero para pymes como instrumento para promover un desarrollo sostenible". Este proyecto permitirá alcanzar un impacto real y medible sobre el desarrollo sostenible y enmarcar las prácticas empresariales en el marco de la Agenda 2030. Además, facilitará a las empresas un informe de Huella Social, contribución a los ODS y reporte no financiero que permitirá a las empresas:

Contar con mayores posibilidades a la hora conseguir contrataciones con entidades del sector público o incluso con grandes empresas o corporaciones de España y de terceros países. En este sentido los criterios sociales y ambientales son elementos clave y diferenciadores al escoger compañías para las licitaciones. El 'Reporte No Financiero ’ funcionacomo certificación que avala las prácticas sostenibles empresariales.

a la hora conseguir o incluso con grandes empresas o corporaciones de España y de terceros países. En este sentido los criterios sociales y ambientales son elementos clave y diferenciadores al escoger compañías para las licitaciones. El funcionacomo empresariales. Este informe es un vehículo idóneo para posicionarse como empresas más competitivas al mismo tiempo que diferencian su producto y filosofía corporativa, estableciéndose como empresas que apuestan por el desarrollo sostenible y por esforzarse por tratar de combatir el cambio climático a través de un manejo más inteligente de sus recursos.

al mismo tiempo que diferencian su producto y filosofía corporativa, estableciéndose como empresas que apuestan por el desarrollo sostenible y por esforzarse por tratar de combatir el cambio climático a través de un manejo más inteligente de sus recursos. Otorga a las empresas una visión mucho más centrada sobre lo que hacen y hacia dónde van , lo cual conlleva una mejora tácita de la comunicación.

, lo cual conlleva una mejora tácita de la comunicación. Además, cuando una empresa está atenta a los cambios del entorno y posee la capacidad para enfrentarlos, se incrementan las posibilidades de alcanzar el éxito.

Contar con reportes y análisis sobre la empresa supone poder mejorar la toma de decisiones y por tanto poder incrementar la productividad y desempeño de cada uno de los integrantes, además de adquirir la capacidad de responder a las necesidades de un mercado más global y competitivo.

de cada uno de los integrantes, además de adquirir la capacidad de Por otro lado, contar con un análisis no financiero es imprescindible para tomar decisiones claves sobre el futuro de la empresa disminuyendo los posibles errores o imprevistos que puedan surgir. Para el desarrollo de este proyecto, se trabajará con 50 pymes de diferentes puntos del territorio nacional y con diferentes organizaciones empresariales para propiciar la inclusión de la Agenda 2030 entre las prácticas corporativas de estas empresas. Para la obtención del reporte no financiero, se desarrollarán diferentes actividades que lleven a las pequeñas y medianas empresas a medir el impacto de su actividad y le permita tomar las medidas adecuadas para caminar hacia un futuro más sostenible. Algunas de estas son:

Medición inicial de la Huella Social a partir de una herramienta propia estandarizada.

de la Huella Social a partir de una herramienta propia estandarizada. Identificación de problemas y necesidades en base a los cuales construir mejoras. Se realizarán también en esta fase acompañamientos y tutorías personalizadas. En este punto se obtendrá una radiografía del grado de sostenibilidad completamente cuantitativa y verificable.

en base a los cuales construir mejoras. Se realizarán también en esta fase acompañamientos y tutorías personalizadas. En este punto se obtendrá una radiografía del grado de sostenibilidad completamente cuantitativa y verificable. Una vez se han implementado las soluciones a los problemas que se detectaron inicialmente, se desarrollará una segunda medición de Huella Social que pondrá de manifiesto en qué medida las mejoras contribuyen a los ODS. Tras esta medición se facilitará a las empresas un Reporte No Financiero.

que pondrá de manifiesto en qué medida Tras esta medición se Además, Fundación COPADE otorgará un Sello como reconocimiento público del compromiso de la entidad con su Huella Social y su contribución al logro de los ODSa las pymes que cumplan todos los requisitos de la certificación . La obtención del sello muestra el compromiso de las entidades con la sostenibilidad en sus tres vertientes: social, económica y medioambiental .

del compromiso de la entidad con su Huella Social y su contribución al logro de los ODSa las pymes que cumplan todos los requisitos de la certificación La obtención del sello muestra el compromiso de las entidades con la sostenibilidad en sus tres vertientes: . Una vez este proceso se ha completado, se procederá a difundir el proceso y la mejora obtenida entre la comunidad empresarial y la ciudadanía española, para poner en valor la iniciativa, y conseguir que las Administraciones Públicas y grandes empresas lo conozcan y, además, sirva como incentivo para otras. La iniciativa se llevará a cabo durante todo el año de 2023 y se seleccionarán 50 empresas de diversos sectores de actuación (industria, servicios, agroalimentario, etc.), de 5 Comunidades Autónomas diferentes: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, La Rioja y Asturias. Los talleres comenzarán en mayo en Córdoba. Las pymes interesadas en participar debenregistrarse a través de este enlace, rellenar y presentar todos los datos necesarios.

Este proyecto es impulsado por la Fundación COPADE, con el apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 y la colaboración de Selezziona Consultoría, y pretende que las 50 pymes seleccionadas puedan transformar sus prácticas empresariales hacia un futuro más verde y sostenible. Las entidades que han participado en el proyecto podrán presentar sus ejemplos de buenas prácticas y contar la experiencia del proceso. Esto servirá al mismo tiempo de modelo para que otras futuras empresas también formen parte activa del cambio.

Talleres y mentoring gratuitos para las pymes

Una de las fases del proyecto es la realización de talleres en cada una de las cinco ciudades elegidas. Cada taller tendrá una duración de 16 horas presenciales, dos días durante los que se pondrán en marcha iniciativas o proyectos para abordar retos y soluciones. Posteriormente, se llevará a cabo un acompañamiento personalizado por un/a profesional para orientar las iniciativas que se van a desarrollar.