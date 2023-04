La marca líder en aromaterapia, Aromatherapy Associates, explica cómo tratar la piel cuando se tiene alergia

Aunque aparentemente no tiene nada que ver con la piel, la posible alergia primaveral puede alterarla o presentar daños colaterales. "Si es tu caso, así es como debes mimarla" Si algo tiene la primavera, son flores, pero también mucho polen, y no son pocos los que estos días empiezan a resentirse, haciendo uso de la receta médica para acudir a su farmacéutico de cabecera en busca del antihistamínico que pueda calmar los síntomas. Para más inri, más allá de los propios síntomas típicos de estos meses, como la sinusitis, la rinitis o el picor de ojos, muchos presentan una cierta alteración en su piel: "resulta bastante común ver cómo la piel presenta rojeces o descamación cuando se sufre de un brote alérgico", expone Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Hacemos un recorrido por las causas y los síntomas para que, llegado el momento y si sufres alguna de estas dolencias, sepas cómo ponerle freno de inmediato.



Los síntomas más habituales

Lo primero que puede aparecer es una sensación de urticaria que no siempre es tal. Es decir: "tu piel puede presentar una reacción alérgica real o simplemente mostrarse reactiva como daño colateral a la propia alergia". Como explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de la firma Byoode. "Cuando hay urticaria, solemos presentar ronchas. Si no es el caso y simplemente aparece una irritación o rojeces, puede surgir porque los niveles de histamina alteran la piel, a la vez que los mismos efectos nasales se extienden hacia otras partes del rostro. Y, como consecuencia, incluso un ascenso de los niveles de cortisol". Oh, no. Ese cortisol del que tanto se habla y uno de los claros enemigos de la piel.



En resumen, y porque se pueda identificar si se está siendo afectado por le polen, se notará "sequedad, una alteración en la barrera de tu piel y una clara sensación de irritación, sobre todo en la zona T y en las mejillas", como añade Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Aparte, sentimos comunicar que hay otro síntoma bastante común, aunque si se da esta situación, ya se habrá percibido a la vista: se pela la piel. "Sobre todo en las aletas de la nariz, consecuencia de una rotura en la función barrera por el roce excesivo y continuado de los pañuelos o por rascarnos para intentar disminuir la sensación de picazón", argumenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.



Primer paso para revertirlo: respirar mejor

Si despejamos las vías respiratorias, es probable que se note cómo mejora casi directamente el aspecto de la piel. Además de los posibles medicamentos a los que se quiera o se tenga que acudir -o no-, hay aliados naturales que pueden ayudar. No seremos los primeros en hablarte del poder de la aromaterapia, que puede beneficiar por inhalación e incluso por contacto, ya que "los aceites bien formulados pueden entrar en el torrente sanguíneo en menos de 30 segundos y activar el sistema límbico", apostilla Ana Yuste, directora de educación de Aromatherapy Associates. Con un aceite que cuente con un blend a partir de esencias que fomenten una mejor respiración, se notará un gran cambio. Por ejemplo, Support Breathe Roller Oil de Aromatherapy Associates despejará hasta las ideas gracias a su "combinación de pino, árbol del té, menta y eucalipto, capaces de descongestionar y contribuir a una mejor función de las vías respiratorias y para despejar la mente", añade la experta. Lo puedes llevar en el bolso y solo tendrás que inhalarlo o aplicarlo en el interior de las muñecas o en la nunca, aprovechando toda la relajación que pueden aportar sus ricos aceites.

Support Breathe Roller Ball, 28€ en Purenichelab.com.

Cosméticos relajantes

Una vez se ha contribuido a mejorar la respiración, queda solucionar sus efectos en la piel. Aquí, es sencillo: calmar, calmar y calmar. "Para ello, conviene aportar activos que relajen a la piel, la hidraten y reparen su barrera hidrolipídica, que puede haberse visto comprometida. Principios como la niacinamida, el ácido hialurónico, los complejos de setas, el CBD o los derivados del cobre nos serán de grandísima ayuda", suma Raquel González, cosmetóloga de Perricone MD. "También será fundamental proteger la piel con SPF durante el día. Una piel alterada o comprometida requiere de un extra de protección con el fin de evitar la aparición de posibles manchas u otros efectos causados por la incidencia de los rayos solares", señala Isabel Reverte, directora técnica de Rosalique.

Hypoallergeninc Gentle Cleanser de Perricone MD es un limpiador facial que resultará ideal para retirar los posibles restos de polen que siguen haciendo reacción. Además, tiene una fórmula ultra suave e hipoalergénica pensada para tratar las pieles más comprometidas. Incluye ingredientes calmantes como el cannabidiol puro e hidratantes, como la glicerina. 40€ en Perriconemd.es.

Rosalique 3-in-1 Anti-Redness Formula es una crema pensada para tratar rojeces como las que pueden aparecer en procesos de hipersensibilización alérgica. Con ingredientes como el alfa-bisabolol o la zeolita, consigue calmar e hidratar, además de corregir el posible tono rosado gracias a sus cápsulas de pigmento. Por último, cuenta con SPF50, ideal para proteger. 34.95€ en Pure Niche Lab.

Byoode Watercress & Copper Lyric es una oda a la calma facial. Cuenta con todos los ingredientes que gustan: niacinamida, centella asiática, gluconato de cobre… una receta tranquilizante que, además, se enriquece con okra, que suavizará la piel y apoyará el efecto antiinflamatorio. Por último, contiene berros, que protegerán la piel gracias a su poder antioxidante y depurativo. 55€ en Byoode.com.

"Si no solo notas los síntomas en el rostro, tanto para las manos como para el resto del cuerpo, la piel agradecerá la utilización de un jabón que sea suave con ella". Zador My First Soap en realidad está pensado para ser el primer jabón que utilizan los bebés. Es decir: tiene la fórmula ideal para las pieles más sensibles y delicadas. Cuenta con agua termal húngara regeneradora y manteca de karité que nutrirá las pieles más dañadas. 12,95€ en Pure Niche Lab.

Por último, si se está en uno de esos momentos en los que la alergia no "te deja vivir en paz", túmbate en el sofá o en la cama, boca arriba, y disfruta de la relajación que supone aplicarte esta mascarilla de Boutojour. Lotus Water Calming Mask trabaja con el poder relajante y antioxidante del loto de agua, además de incluir madecassoside, té verde y extracto de raíz de regaliz. En sinergia, todos los principios ofrecen actividad calmante y regeneradora de la piel. 32€ en Pure Niche Lab.