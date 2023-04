Metafrase pone en marcha sistemas de ciberseguridad en el sector sanitario

La ciberseguridad cobra cada vez mayor importancia en los centros sanitarios. El robo de datos clínicos puede derivar en distintos delitos, como la falsificación de recetas para el consumo de fármacos o el fraude administrativo. Por tanto, es imprescindible que en los hospitales se establezcan una serie de medidas de protección preventiva y herramientas que permitan reaccionar de manera veloz y adecuada ante un posible ataque.

En este sentido, contratar los servicios de Metafrase se presenta como una buena alternativa. Esta empresa especializada en ciberseguridad cuenta con toda la infraestructura necesaria para mantener segura la información de los centros hospitalarios.

Hospitales de España y ciberseguridad En España, la ciberseguridad continúa siendo uno de los grandes talones de Aquiles. Según el informe State of the phish, cerca del 72 % de las organizaciones españolas fueron infectadas con éxito durante el año pasado. La cifra asciende al 89 % si se contabilizan los intentos de ataque de ransomware.

Y la situación se vuelve aún más crítica cuando se habla del sector sanitario. Según datos de Factum, una empresa especializada en ciberseguridad empresarial, España fue el tercer país más afectado del mundo en este ámbito. Tan solo en el primer trimestre de 2022, los ciberataques alcanzaron una cifra de 3.300 en el sistema de salud.

Por ejemplo, uno de estos episodios ocurrió recientemente en el Hospital Clínic de Barcelona, que fue víctima de un ataque de ransomware. Este hecho derivó en la suspensión de 150 intervenciones quirúrgicas y la anulación de entre 2.000 y 3.000 visitas de consultas externas, además de afectar significativamente a la reputación de la institución.

¿De qué modo mantener protegidos los datos de los pacientes? El proceso de digitalización de los hospitales no debe verse frenado por los problemas de ciberseguridad. Estos, por el contrario, son una buena oportunidad para implementar herramientas y tecnologías con las que controlar y proteger la información de los pacientes y las infraestructuras críticas. Estas permitan, entre otras cosas, controlar los accesos no autorizados, bloquear virus y ataques varios, controlar vulnerabilidades de la evolución tecnológica y registrar los accesos a información protegida.

Para implementar estos sistemas es necesaria una importante inversión en infraestructura hardware, en software y en personal técnico. Sin embargo, con Metafrase es posible ahorrar en gastos. La empresa pone a disposición toda la infraestructura para mantener los datos protegidos, así como las licencias de software necesarias. De igual manera, cuentan con un equipo de expertos en el sector. Así, garantizan que los problemas sean detectados a tiempo para ayudar a solucionarlos en tiempo real.

La información clínica de los pacientes es altamente sensible, por lo que es fundamental prevenir su robo y uso ilícito. Pese a esto, no todos los hospitales cuentan con la capacidad de asumir los costes y tiempos de implantación que la infraestructura de seguridad requiere. Por tanto, Metafrase se alza como una excelente alternativa para mantener los datos protegidos.