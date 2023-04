Cuáles son las cualidades de SOKIOS en su variada colección de colchas y cubrecamas

Una temporada muy esperada, la cual permite dejar atrás los pesados edredones de invierno, y reemplazarlos por un cubrecama o colcha fina es la primavera.

Durante esta época, se pueden encontrar diversos y novedosos modelos en este tipo de prendas, acorde con las tendencias de la estación. Una muestra de ello radica en el catálogo de SOKIOS. Esta firma de ropa de hogar y decoración cuenta con un extenso repertorio en colchas de primavera. Sus variados diseños y estilos representan un deleite para los sentidos, y combinan a la perfección con cualquier dormitorio, sea de estilo clásico, minimalista o boho-chic.

Las cualidades de SOKIOS en su variada colección de colchas y cubrecamas La extensa colección de SOKIOS ofrece una gran variedad de cubrecamas con múltiples diseños geométricos y florales, los cuales combinan a la perfección con las tendencias decorativas primaverales. Así mismo, se puede hallar un amplio conjunto de colchas con motivos scandi, paisleys y tropicales. También cuenta con algunos modelos en colchas ajustables para las camas infantiles, un artículo imprescindible para muchos hogares durante la temporada primavera-verano. Todos estos productos son diseñados y fabricados íntegramente en España, y están completamente libres de componentes tóxicos.

Por otro lado, tanto sus colchas de primavera como sus cubrecamas ofrecen una notable comodidad en su uso, y su diseño las hace bastante finas, de modo que los propios usuarios las pueden lavar en la lavadora, no necesitan plancha y las pueden secar en la secadora. Su fabricación utiliza un tejido de 75 % poliéster y 25 % algodón, con un gramaje que las hace bastante ligeras. Además, para imprimir sus diseños y patrones gráficos, utilizan una estampación digital de última tecnología, que permite mantener los colores intactos tras los lavados, lo que representa múltiples beneficios tanto estéticos como prácticos.

Una marca comprometida con la sostenibilidad de la industria local SOKIOS es una marca que no solo destaca por la calidad de sus tejidos y la vistosidad de sus diseños, sino que también resalta por su profundo compromiso con la sostenibilidad de la producción de origen español, fomentando el mantenimiento de las industrias auxiliares y el empleo local. Todos los productos de SOKIOS están fabricados y confeccionados íntegramente en España, con los diseños más actuales y novedosos, para hacer de la casa el espacio ideal. Además, cuentan con el Certificado Oeko-Tex, el cual garantiza que no se utilizan sustancias nocivas en la producción de sus artículos.

Su filosofía empresarial, además, viene cargada de una profunda dedicación a sus productos y, sobre todo, a sus clientes. Por esta razón, se encargan de manejar y monitorear detenidamente cada etapa del proceso de fabricación, desde la fase de diseño creativo de las prendas y colecciones, pasando por la confección, hasta la preparación y entrega final del pedido. Todo esto se realiza con sumo cuidado y dedicación, para ofrecer a cada cliente productos de calidad junto con un servicio a la altura de sus expectativas.