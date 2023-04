Tabulación, la plataforma que reúne los procesos logísticos de la empresa

El 63 % de las organizaciones desconoce cómo digitalizar su negocio, por lo que incrementan sustancialmente su carga laboral, los tiempos de las tareas son extensos y la pérdida de recursos es inminente. Para ello, hay algunas disposiciones y marcación de metas de digitalización para 2030, por parte de la Unión Europea, entre las que se destacan que el 90% de las pymes debe alcanzar, al menos, un nivel básico de intensidad digital, y el 75 % de las compañías tendrán que implementar tecnologías como la nube, la inteligencia artificial o el big data.

En este contexto, la empresa de software especializado Tabulación, que ha destacado por disponer de herramientas avanzadas en la automatización de procesos, ofrece tres mecanismos para el control de los correos electrónicos comerciales y corporativos, la gestión de las comunicaciones con los clientes y la inclusión de una plataforma logística personalizada en toda la cadena de suministro.

Comercialización completa De acuerdo con el CEO de Tabulación, Julio Domínguez, la media europea de organizaciones que han iniciado su incursión en la digitalización logística, es de solo el 36 %.

En los negocios que aún no lo han hecho, se han presentado repercusiones negativas por factores externos que afectan los mecanismos de venta, como la inflación, la congestión del tráfico marítimo, las volatilidades en la demanda, los cambios en los modelos de consumo, entre otros. Y en esa medida, se ha hecho necesario contar con una plataforma logística inteligente, que comprenda, analice y actúe a partir de las conveniencias particulares de cada empresa.

Tabulación ha buscado incrementar ese porcentaje de digitalización con INtab, un software para el control de los envíos, unificación de partners, actualización de la información relacionada con el almacén y centralización de datos, no solo para mejorar el retorno de la inversión y todos los factores económicos, sino con el fin de evitar afectaciones por condiciones exógenas.

En general, la organización ha logrado resultados trascendentales por medio de procesos logísticos para diferentes clientes. Entre ellos, identificar los gastos innecesarios y ahorrar costes; estandarizar operaciones frecuentes; generar informes exactos y contextualizados para tomar decisiones correctas; tener mayor agilidad operativa; identificar tareas importantes para darle acceso al equipo de trabajo, etc.

Más mecanismos de automatización Los e-commerce realmente efectivos son los que tienen mejores gestiones de sus clientes y proveedores. Y, en esa medida, la plataforma logística de Tabulación ha permitido adaptarse a sus necesidades, dar soluciones inmediatas a los imprevistos y realizar retroalimentaciones para potencializar las relaciones con sus leads.

En ese sentido, los procesos se fortalecen a través de GEStab y HOLAtab, que permiten la mecanización de correos electrónicos en tiempo real y manejar la experiencia de las comunicaciones por WhatsApp, respectivamente.