Laycos Network, ejemplo del compromiso con la Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales

En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad de la información y la protección de datos personales son temas de suma importancia. Son cada vez más los peligros a los que se enfrentan las compañías de los diferentes sectores, por lo que garantizar una correcta gestión de sus riesgos es vital para mantener su operación en un ambiente seguro. Es por esto que, empresas como Laycos®, han asumido un compromiso serio y riguroso en cuanto al respeto y aplicación de la legislación vigente en materia de protección.

Seguridad digital como prioridad en las empresas Laycos® ha establecido una serie de principios y requisitos de seguridad de la Información, los cuales han sido acreditados mediante la obtención de la certificación ENS-Categoría Media. A través de la cual, se garantiza la solvencia técnica, humana y organizativa como proveedor de organismos públicos recogida en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y el Real Decreto 3/2010 de Administración Electrónica. Para esta compañía, las estrategias tecnológicas no deben olvidar los riesgos que corren las empresas al mantener su información interconectada en la red, por lo que se hace necesario que refuercen sus sistemas de seguridad, con el fin de garantizar a sus clientes, proveedores y trabajadores la protección y el correcto uso de sus datos confidenciales.

En esa medida, Laycos® ha implementado estándares de seguridad de la información y protección de datos según normativa aplicable, los cuales protegen los nichos de su información, minimizando los riesgos de una posible intrusión no autorizada. Esto es posible gracias a la implantación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), el cual debe cumplir con los requisitos de la certificación ISO 27001. Esta certificación se encarga de controlar las actividades de protección diseñadas en los sistemas de riesgos de las empresas, de tal manera que se pueda maximizar la confianza de todos los terceros que tengan que ver con el desarrollo de la operación corporativa.

Sistema de gestión de procesos seguro y confiable Este compromiso con la seguridad de la información y la protección de datos personales de los usuarios no solo cumple con la legislación vigente, sino que también garantiza la continuidad del servicio prestado. Esto le permite a las empresas mantener la confiabilidad en todas las instancias de su operación, incluyendo el control de la cadena de suministros. Gracias a esto pueden asegurar la tranquilidad y confianza de sus clientes, al menos en lo que refiere a la gestión de su información. Por tal motivo, Laycos® ofrece un sistema de gestión de procesos enfocado a la seguridad de la información de sus clientes y amparado en los Esquemas Nacionales de Seguridad. Los interesados solo deben acceder a la página web de Laycos® y solicitar más información a uno de sus asesores especializados.