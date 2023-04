Crina Rus Beauty Center presenta su tratamiento para el rejuvenecimiento facial, Hollywood Peel

La base de un centro de estética de calidad es el uso de técnicas que le permitan a las personas sentirse bien con ellas mismas de forma íntegra.

En ese contexto, Crina Rus Beauty Center ofrece una gama de servicios con productos y tratamientos de alta calidad para atender la demanda de sus clientes.

El tratamiento por excelencia que ofrecen es el Hollywood Peel, el cual toma nombre por el proceso al que se someten los famosos de la escena cinematográfica. Con esto, las personas solo pueden esperar unos increíbles resultados de rejuvenecimiento facial.

Las fases del tratamiento Hollywood Peel Al tratamiento Hollywood Peel también se le asocian otros nombres como Carbon-peel o peeling de carbón activado. Esto se debe a que el primer paso a realizar para los clientes que se someten al tratamiento, es la aplicación de crema de carbono por toda la zona facial. Esta después será repasada por un láser, el cual, con la energía y calor que produce vaporiza el carbón junto con las células muertas de la piel.

La exposición a estos dispositivos son por los que las personas suelen preferir métodos naturales. Sin embargo, con el Hollywood Peel la integridad del cliente está asegurada. Esto es gracias a que el carbón en crema actúa como un cromóforo externo superficial, que realiza artificialmente un efecto de concentración de calor y luz en la piel a tratar.

Además, sirve como barrera protectora de la dermis, por lo que el láser no afecta a los tejidos circundantes.

Una vez roto el pigmento de las manchas de la piel, el calor del láser se encargará de estimular la producción de colágeno, que es la proteína que contribuye a que la piel se mantenga hidratada y protegida frente a los agentes externos como el sol, la contaminación o el frío.

Resultados certificados con Hollywood Peel En cuanto a resultados estéticos, la producción de colágeno disminuye las arrugas, las líneas de expresión y las estrías, además de prevenir y retrasar los signos del envejecimiento.

Por su parte, el láser se encarga de fotoeliminar las marcas, cicatrices o arrugas superficiales, dando como resultado un rejuvenecimiento global y mejora visible de la piel.

El hecho de ser un tratamiento utilizado hasta por famosos se le atribuye a diferentes aspectos: el proceso es no invasivo e indoloro, por lo que no acarrea efectos secundarios. Además, aporta una comodidad extra al cliente, ya que las sesiones son breves y realizadas de manera esporádica.

Con sede en Madrid, Crina Rus Beauty Center ofrece este tipo de tratamiento con el equipo más cualificado. Brindan atención totalmente personalizada mediante el Hollyywood Peel, dejando resultados visibles apenas en la primera sesión.