Disfrutar de unas vacaciones en Andorra en verano con el Hotel Spa Princesa Parc

Andorra, un pequeño país situado en los Pirineos, es muy conocido por tratarse de un destino increíble para pasar las vacaciones en familia durante el verano.

Cuando buena parte del territorio se cubre del sol y los valles empiezan a florecer, se pueden realizar diversas actividades propias de esta temporada, y por supuesto, de este extraordinario lugar.

El Hotel Spa Princesa Parc es uno de los puntos turísticos más interesantes para disfrutar de Andorra en verano, y esto no solo se debe a su privilegiada ubicación, sino a sus diferentes espacios y actividades que ofrece a sus clientes, garantizando una experiencia vacacional increíble.

Hotel Spa Princesa Parc, un destino turístico para disfrutar en Andorra con la familia Entre Francia y España se encuentra Andorra, un país característico por sus antepasados, clima y lugares turísticos. Uno de esos lugares es el Hotel Spa Princesa Parc, un espacio de hospedaje y recreación ubicado en Arinsal, La Massana, que ofrece a sus visitantes momentos divertidos y de relajación para todo el grupo familiar.

Durante el verano, los paisajes naturales se convierten en el escenario perfecto para pasear en bicicleta, montar a caballo, montar en quads, disfrutar de una tirolina, hacer rutas de senderismo por montañas o conocer los diferentes ambientes naturales de Andorra.

Por esta razón, el hotel se apropia de las diferentes bondades naturales de la región durante dicha estación, para hacer de estas actividades de ocio y aventura dirigidas a sus visitantes, una experiencia totalmente enriquecedora.

El hotel, además, ofrece otras actividades de verano para los más grandes y pequeños de la familia. Los adultos pueden conocer la historia de la región o contemplar las vistas panorámicas más espectaculares de los Pirineos al subir al mirador solar de Tristaina; por otro lado, los pequeños pueden disfrutar de diferentes juegos y actividades en el club infantil del establecimiento turístico.

Un solo lugar que ofrece para disfrutar del verano Los turistas que elijan a este hotel como alojamiento, no solo podrán disfrutar de diferentes deportes y maravillosos entornos montañosos, sino también de acogedoras habitaciones, salas de juegos, multitud de servicios, piscina exterior, restaurantes con diferentes propuestas gastronómicas, bares, spa de 5 estrellas y más.

El hotel cuenta con 6 distintos tipos de habitaciones, permitiendo a los visitantes escoger desde el día uno aquella habitación que mejor se adapte a su presupuesto y número de familias.

Además, en este lugar no puede faltar el ocio nocturno o una tarde de spa con bañeras de hidromasaje y sauna, ideales para que las parejas puedan relajarse, pasar un momento agradable y diferente juntos.

Asimismo, los servicios integrales que ofrece este hotel garantizan a los turistas la mayor seguridad y comodidad a la hora de hospedarse. Por ejemplo, se incluye el servicio de aparcamiento, atención para los huéspedes y sus mascotas, gimnasio, excursiones guiadas, traductores, lavandería, cambio de divisas, entre otros.

Andorra en verano es una oportunidad que tanto habitantes de la región, como extranjeros, deben disfrutar, y que mejor que sea en el Hotel Spa Princesa Parc que cuenta con todos los espacios y actividades necesarias para hacer de las vacaciones una experiencia inolvidable con todo incluido.