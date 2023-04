Tirolina Ordesa Pirineos es la tirolina más rápida del mundo y con más desnivel más larga de Europa

Tirarse en tirolina es una de las experiencias más emocionantes para los amantes de los deportes de aventura. Esencialmente, consiste en deslizarse por un cable de acero a través de una pendiente, en un trayecto que puede alcanzar grandes velocidades, y que lleva a sus participantes a sentir la experiencia de volar como un pájaro en medio de la naturaleza. Además, es una práctica perfectamente segura, que se realiza con un equipo de calidad y guías experimentados en esta actividad.

En España, existen diferentes opciones para llevar a cabo esta práctica, orientadas a diversas edades y distintos niveles de intensidad. Sin embargo, para los más aventureros y apasionados por la adrenalina, existe una experiencia particular en la zona de los Pirineos reconocida en el sector del ocio por ser la tirolina más rápida del mundo, una realidad certificada por Guinness World Records. Se trata de la Tirolina Ordesa Pirineos, un proyecto turístico que ofrece una experiencia única y emocionante, rodeada por los espectaculares paisajes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Las emociones de tirarse en la tirolina más rápida del mundo, que puede alcanzar los 189 km/h La tirolina se compone de un cable de acero tensado en una trayectoria inclinada, el cual se recorre mediante un cinturón o asiento protector, que se desliza a través del cable por medio de una polea. De este modo, la gravedad permite realizar el trayecto sin necesidad de que el participante realice esfuerzos, y permite alcanzar grandes velocidades cuyo límite depende de ciertos factores, como la inclinación del trayecto, la longitud del cable, el peso de los participantes, etc.

Tirolina Ordesa Pirineos es un proyecto turístico que aprovecha las excelentes condiciones que ofrece la localidad de Ordesa para trazar un recorrido en tirolina que representa una de las experiencias más emocionantes del mundo.

Hoy en día, este recorrido cuenta con el récord mundial de la tirolina más veloz, además de ser una de las más largas e inclinadas de toda Europa, lo que garantiza una experiencia única e inolvidable y llena de emoción. Se parte de una altitud de 1.200 metros de altura para recorrer un total de 2.000 metros y un desnivel de 400 metros.

Además, este recorrido, que se puede hacer de manera individual o bien en pareja, se puede combinar con otras actividades de aventura y excursiones en la región, e incluso, forma parte de un recorrido turístico especial, en combinación con una ruta de 23 km en BTT, el cual ha sido galardonado como la mejor experiencia turística de Aragón en 2022.

Por su parte, Tirolina Ordesa Pirineos cuenta con un servicio integral, que ofrece también alojamientos cómodos para sus visitantes, así como un restaurante con un excelente menú. En este último, además, se puede disfrutar de los paisajes del entorno circundante, ya que está ubicado en una terraza con excelentes vistas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Una experiencia turística completa que puede disfrutar toda la familia Tirolina Ordesa Pirineos es un proyecto con muchos años de trayectoria. Sus orígenes se remontan a 1990, cuando sus emprendedores establecieron el Balcón Pirineo, una casa de turismo rural equipada con alojamientos y su propio restaurante, la cual se convirtió en uno de los referentes de la zona en poco tiempo. Posteriormente, en el año 2009, los gestores de este proyecto buscaban expandir sus fronteras con una experiencia única, atrevida y diferente. Es así como nace la idea de aprovechar las características del paisaje de Ordesa para crear una tirolina que terminaría por convertirse en la más rápida del mundo.

Hoy en día, Tirolina Ordesa Pirineos ofrece no solo este deporte de aventura, sino toda una experiencia turística integral, llena de confort y actividades para el disfrute de toda la familia. Estas incluyen excursiones por múltiples senderos en la naturaleza, las cuales se pueden realizar en familia, con amigos o en pareja. También ofrecen emocionantes rutas de ciclismo, con las cuales se puede recorrer la montaña de una forma diferente.

Todas estas actividades se pueden combinar con la tirolina, la cual se lleva a cabo con el acompañamiento de sus guías expertos, quienes se encargan de llevar a los participantes al punto de salida y de verificar las medidas de seguridad adecuadas en cada recorrido. Además, cuentan con mecanismos de colaboración con otros proyectos turísticos de la zona, lo que les permite ofrecer un amplio repertorio de deportes de aventura adicionales para sus visitantes, como barranquismo, rafting, escalada, esquí de travesía y otras actividades emocionantes.

Quienes decidan vivir este momento de adrenalina único en sus vidas, pueden encontrar toda la información en la página web oficial de Tirolina Ordesa Pirineos, con descuentos para grupos a partir de 10 personas y ofertas para franjas y días concretos (actualmente, hasta el 30 de junio para fines de semana y puentes en horarios seleccionados de mediodía por solo 32 euros).