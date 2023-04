Weyeboo, la app para conocer los rincones más secretos de una ciudad

Si bien el turismo de masas aporta beneficios como la generación de ingresos y de empleos, también puede provocar impactos negativos como la afectación ambiental, la sobrecarga de las infraestructuras en aglomeraciones y la perdida de identidad en las comunidades locales.

Por esta razón, es importante encontrar alternativas turísticas que profundicen el intercambio cultural y la exploración de los destinos de una manera sostenible y beneficien tanto a los viajeros como a las comunidades nativas. Teniendo esto en cuenta, Weyeboo ofrece su app para viajeros nativos como una experiencia revolucionaria de turismo.

La perspectiva de las ciudades desde un enfoque local Cuando se llega a un nuevo destino para hacer turismo, suelen visitarse los lugares más populares y, dependiendo de la temporada, las personas pueden encontrarse en medio de grandes multitudes que saturan los espacios, generan grandes cantidades de residuos y afectan la naturaleza. En contraste, muchos atractivos que tienen enorme valor, pero que son menos conocidos, pueden quedar por fuera del itinerario, con todo lo que ello implica para la experiencia de inmersión y para conocer la esencia de un pueblo, una ciudad o un país.

Por ello, la app para viajeros de Weyeboo abre un puente entre los viajeros apasionados por un turismo de mayor trascendencia y esos nativos que aman el lugar en el que viven y quieren mostrarlo a los visitantes. A través del buscador, los turistas pueden contactar con personas nativas con las que sean afines en cuanto a intereses y gustos, gracias a la herramienta de filtros con la que cuenta la aplicación, y vivir así la cultura, la gastronomía, la geografía y las realidades de un lugar con la guía que puede ofrecer alguien que lo conoce en profundidad.

Gran oportunidad para el comercio local que quiere darse a conocer a los viajeros Weyeboo también es una gran oportunidad para el comercio local, para abrirse una puerta en el mundo digital y presentar sus productos y servicios de forma muy rápida y sencilla a toda la comunidad. De esta manera, los viajeros pueden conocer el comercio local, muchas veces, escondido, puesto que no tiene recursos para posicionarse digitalmente o bien no está ubicado en las zonas más turísticas, y del mismo modo, se pretende que el comercio local consiga nuevos clientes y beneficiarse así del turismo de forma directa. “Queremos ofrecer al viajero la oportunidad de acercarse al magnífico comercio local y también que el pequeño comercio se beneficie del turismo directamente” apuntan desde Weyeboo.

Para ello, hay un apartado específico en la app para que los comerciantes se puedan registrar de forma gratuita y presentar sus productos y/o servicios a toda la comunidad.

Asimismo, la app proporciona información sobre alojamientos, excursiones, restaurantes, guías turísticas y alquileres de vehículos, entre muchos otros servicios que pueden reservarse y pagarse directamente desde esta plataforma. Por otro lado, los 'nativos embajadores de sus ciudades' y la red de negocios que colaboran con Weyeboo diseñan eventos y actividades para que las personas se diviertan al conocer los nuevos destinos y puedan contactar otros viajeros afines que también quieran vivir estas experiencias.

Revelación de los mejores secretos Weyeboo es una start-up que nació el año pasado en Girona bajo la premisa de acercar a las personas al mundo que desean conocer y no solamente a lo "turístico". Además de permitir la socialización entre nativos y turistas, el equipo de esta empresa trabaja para que su app sea una compañera en la que los clientes puedan encontrar responsabilidad, seguridad y la posibilidad de conectarse con vivencias alternativas mientras viajan solos, en familia o en grupos. De esta manera, Weyeboo busca consolidar una comunidad que revele esos secretos invaluables de las ciudades y abra el turismo a experiencias más auténticas, profundas y reales.