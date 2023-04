Pérez Matey & Asociados explican las principales ramas del derecho

La profesión de abogado es particularmente amplia y los ámbitos de competencia y actuación de los abogados son muy variados, existiendo varias jurisdicciones La función del abogado es defender y asesorar al cliente tanto de forma extrajudicial, como antes, durante y después del procedimiento judicial. Por lo tanto, es importante elegir a un abogado experto en cada materia y con amplios conocimientos jurídicos.

Ámbitos de especialización de los abogados

- Derecho civil

La elección de un abogado es un asunto delicado, hay muchos factores a tener en cuenta antes de hacer una elección, como: la reputación, la experiencia, los honorarios y, sobre todo, la especialización.

Un abogado especializado en derecho civil tiene que conocer a fondo la ley y presentan las mejores opciones para sus clientes.

Si se está inmerso en un procedimiento judicial o se va a iniciar uno, lo más recomendable es contar con el asesoramiento y representación de abogados en Majadahonda que estén especializados en la materia en cuestión, ya que así se asegura de tener una defensa adecuada de sus derechos e intereses.

Funciones de un abogado en derecho civil

✔ Los abogados de derecho civil asesoran en cuestiones legales relacionadas con:

Derecho de familia

Sucesiones

Derecho inmobiliario

Derecho de obligaciones

Contratos, etc. ✔ Representan a personas y empresas en juicios relacionados con asuntos civiles, tales como:

Conflictos familiares

Reclamaciones de deudas

Litigios por propiedad inmobiliaria, etc. En concreto, dentro del derecho civil existe el derecho de familia, que es una rama muy amplia que abarca múltiples situaciones.

Un abogado de familia es un especialista en situaciones familiares, y su función principal es proporcionar asesoramiento experto en asuntos relacionados con:

Divorcio

Medidas paternofiliales: guarda y custodia, patria potestad, pensión de alimentos, etc.

Ejecución de sentencias.

Filiación.

Liquidación de la sociedad de gananciales.

Modificación de medidas. - Derecho penal

El derecho penal es una especialidad de la abogacía que se enfoca en el estudio de las normas jurídicas que regulan las conductas delictivas y las consecuencias jurídicas que estas generan.

Los abogados especializados se encargan de asesorar y defender a las personas que han sido acusadas de un delito o que han sido víctimas de un delito.

Funciones de los abogados especializados en derecho penal

Los abogados penalistas asesoran en relación a la normativa penal y los posibles riesgos a los que se exponen.

Defender a sus clientes en los juicios penales y buscar la mejor solución para ellos, bien sea una absolución o una reducción de la pena.

Representar a sus clientes durante todo el proceso penal, desde la interposición de la denuncia o querella, y durante todas las fases del proceso: fase de instrucción, fase intermedia y juicio, hasta que se dicte sentencia.

Los abogados penalistas también pueden negociar acuerdos con la fiscalía o con la parte acusadora para llegar a un acuerdo que beneficie a sus clientes. - Derecho laboral

El derecho laboral es otra rama del derecho que se ocupa del funcionamiento cotidiano de las empresas y de la relación entre empleados y empresarios.

Los abogados especializados desempeñan una doble función según representen a empresas o a los trabajadores. ¿Cómo lo hacen?

✔ Si trabaja para una empresa, el asesoramiento es esencial en cuestiones de gestión y organización. También se convierte en un buen asesor en la toma de decisiones sobre las condiciones laborales de los trabajadores tales como horarios de trabajo, vacaciones y remuneraciones, movilidades, etc.

✔ Por otra parte, cuando trabaja defendiendo los derechos de los trabajadores, en los litigios que puedan surgir entre la empresa y el trabajador relativo a despidos, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, reclamaciones de cantidad, reconocimiento de derechos, etc.

Funciones del abogado de derecho laboral

Los abogados de derecho laboral representan a trabajadores y a empresas en juicios laborales, en los que se disputan derechos o reclamaciones laborales. En muchos casos, los abogados actúan como mediadores en procesos de negociación entre trabajadores y empresas, buscando acuerdos que satisfagan a ambas partes. Los abogados de derecho laboral protegen los derechos de los trabajadores, tales como la remuneración justa, la seguridad en el trabajo, las condiciones de trabajo adecuadas, etc. Los abogados de derecho laboral representan a trabajadores o empresas ante organismos públicos para resolver conflictos laborales o para solicitar permisos o autorizaciones.

- Derecho mercantil

Los abogados mercantilistas son especialistas que intervienen en cualquier controversia donde esta incursa una empresa.

Este ámbito se caracteriza por abogados que trabajan principalmente como representantes y actúan como asesores ante las empresas.

Es importante conocer todos los documentos jurídicos que pueden orientar las estrategias de dicha empresa para las que trabajan. También pueden llevar casos a los tribunales en caso de litigio. Sin embargo, esto ocurre muy raramente, ya que, en esta rama en la mayoría de los casos, los litigios se resuelven mediante negociación.

Además, también intervienen en la redacción y negociación de contratos y en el desarrollo de mercados para clientes y empresas.

Funciones

Asesorar en cuestiones legales relacionadas con el comercio, tales como la creación de empresas, la elaboración de contratos comerciales, la propiedad intelectual, las inversiones, responsabilidad de los administradores etc.

Representar a empresas o particulares en juicios relacionados con asuntos comerciales, tales como incumplimientos contractuales, competencia desleal, propiedad intelectual, etc.

Pueden actuar como mediadores en procesos de negociación de contratos comerciales, buscando acuerdos que satisfagan a ambas partes.

Asesorar a empresas en el proceso de fusiones y adquisiciones, incluyendo la diligencia debida, negociación de los términos y condiciones de la operación. Todo esto es relevante para la profesión jurídica

Sin embargo, hay que señalar que existen muchos más ámbitos de especialización en la rama del derecho.

Las enumeradas anteriormente son las principales, pero también hay abogados especializados en:

Derecho fiscal

Derecho administrativo

Derecho internacional

Derecho de la propiedad intelectual

Derecho de la competencia

Derecho ambiental

Derecho de la tecnología Estas son solo algunas de las ramas del derecho que existen y cada una de ellas se ocupa de un ámbito específico de la actividad humana.

Es importante contar con el asesoramiento de un abogado especializado en la rama del derecho correspondiente a cada caso particular, para asegurarse de que se estén protegiendo los derechos e intereses de las personas y empresas involucradas.