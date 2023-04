Flores preservadas: el regalo perfecto para el Día de la Madre por Vikenzo Nature

Las flores preservadas son una excelente opción para regalar en el Día de la Madre Este día tan especial se celebra para honrar y agradecer a todas las madres por su amor, dedicación y sacrificios. Y ¿qué mejor manera de demostrar amor y gratitud que regalando flores?

Las flores preservadas se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. Estas flores han sido tratadas con una técnica especial para mantener su belleza y frescura durante mucho tiempo. A diferencia de las flores frescas que se marchitan y mueren en unos pocos días, las flores preservadas pueden durar de meses a años.

Estas flores se producen mediante un proceso de preservación que implica el reemplazo de la savia de la flor por una solución de glicerina y agua. Esto ayuda a mantener la forma y el color de la flor original, lo que da como resultado una flor hermosa, natural y que no se marchita.

Las flores preservadas son una opción ecológica y sostenible, ya que no se requiere energía para refrigerarlas ni agua para mantenerlas frescas.

5 factores clave para elegir flores preservadas

Considerar el tipo de flor que se desea regalar: hay muchas opciones disponibles, desde rosas, peonías hasta margaritas y orquídeas. Elegir flores de alta calidad, de una fuente confiable y sostenible: las flores preservadas de baja calidad pueden desvanecerse y perder su forma con el tiempo, lo que resulta en un regalo poco duradero. Por lo tanto, hay que buscar flores preservadas que hayan sido tratadas con técnicas de preservación avanzadas y que provengan de una fuente confiable, como Vikenzo Nature. Aspecto y color de las flores preservadas: es importante elegir flores preservadas que se ajusten al aspecto y color que se está buscando. Las flores preservadas vienen en una amplia gama de colores y pueden variar en aspecto, textura y tamaño. Cuidado y mantenimiento: es importante seguir las instrucciones de cuidado y mantenimiento para asegurarse que las flores preservadas duren el mayor tiempo posible. En general, las flores preservadas no necesitan ser regadas, pero hay que evitar la exposición directa a la luz solar ya que esto puede hacer que se desvanezcan. También hay que evitar tocar las flores preservadas, se recomienda comprarlas dentro de una cúpula de cristal. Precio: el precio de las flores preservadas puede variar significativamente dependiendo del tipo y la calidad. Tipos de flores preservadas

A continuación, se presentan algunos de los tipos de flores preservadas:

Rosas preservadas

Aunque hay muchas opciones de flores preservadas para elegir, las rosas son una elección popular por varias razones.

En primer lugar, las rosas son una flor icónica que a menudo se asocia con el amor. Son elegantes, delicadas y simbolizan una variedad de emociones, desde la pasión hasta la gratitud.

Además, las rosas preservadas vienen en una variedad de colores y tamaños, lo que las hace muy versátiles. Desde el clásico rojo hasta el blanco puro, hay una rosa para cada sentimiento.

Hortensias preservadas

Las hortensias tienen una forma y estructura distintivas que las hacen destacar entre otras flores. Con grandes y redondos racimos de flores, las hortensias pueden ser la estrella de cualquier arreglo floral.

Además, las hortensias vienen en una amplia gama de colores, desde el blanco puro hasta el rosa, el azul y el morado.

Lavanda preservada

La lavanda es una flor muy popular en todo el mundo, no solo por su belleza, sino también por sus propiedades aromáticas. Si se están buscando flores preservadas para un regalo especial, la lavanda es perfecta.

Margaritas preservadas

La margarita es una de las flores más populares y queridas por su belleza y simplicidad. Si se está buscando una flor preservada para regalar, la margarita preservada es una excelente opción.

Orquídeas preservadas

Las orquídeas preservadas son una opción elegante y sofisticada para regalar en el Día de la Madre. Estas flores vienen en una variedad de colores y tienen un aspecto exótico y hermoso que puede aportar un toque de elegancia a cualquier espacio.

¿Por qué elegir flores preservadas?

Es cierto que la mayoría de las madres les encanta recibir flores en su día, pero a menudo se preocupan por su corta vida útil.

Es aquí donde las flores preservadas son una excelente alternativa, ya que ofrecen la belleza y el encanto de las flores naturales, pero con la ventaja adicional de durar mucho más tiempo.

Las flores preservadas son flores frescas que conserva su aspecto natural y fresco durante varios años: los pétalos y las hojas siguen siendo flexibles y el color no se desvanece (a diferencia de las flores secas, cuyos pétalos se rompen y cuyos colores se vuelven sepia).

¿Cuál es el proceso de preservar las flores?

Las flores se recogen en el punto álgido de su floración (a diferencia de algunas flores cortadas para ramos, que aún están en capullo y florecerán en un jarrón). Los tallos se sumergen en una solución cuya composición varía ligeramente según la especie: para simplificar, glicerina, agua y sales minerales.

Poco a poco, la savia de la flor es sustituida por esta solución conservante (aproximadamente una semana). El proceso se completa colocando las flores boca abajo durante unos 15 días, para que el agua se evapore.

A continuación, las flores pueden utilizarse en arreglos florales, ramos de larga duración, o simplemente exponerse individualmente en un soliflor, o colocarse sobre un lecho de arena o grava en un bonito jarrón de cristal.

¿Dónde encontrar flores preservadas?

Si se está buscando el regalo perfecto para el Día de la Madre que dure mucho tiempo y que sea verdaderamente especial, las flores preservadas son la elección perfecta. En Vikenzo Nature ofrecen una amplia variedad de flores preservadas, desde rosas, margaritas hasta peonías y hortensias.

Todos los productos son de la más alta calidad y han sido tratadas con técnicas de preservación para mantener su belleza y frescura durante mucho tiempo.