Maybein gana Venture on the Road Valladolid organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra (Telefónica)

Maybein ha sido la startup ganadora en la quinta parada de Venture on the Road en Castilla y León. El acto tuvo lugar ayer por la tarde en la ciudad de Valladolid. El evento itinerante organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups Tras su última parada en Valladolid, la edición de Alicante dará a conocer a la startup ganadora el próximo 18 de mayo, donde por segunda vez será esta la ciudad valenciana que acoja la parada, tras la edición de 2020. El evento se celebrará en la sede de Distrito Digital de la Comunidad Valenciana, en la Avda. Perfecto Palacio de la Fuente. Las startups valencianas que quieran inscribirse en el encuentro podrán apuntarse hasta el próximo 8 de mayo en la página de Venture On The Road. En esta edición, el programa mantiene sus objetivos: buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad.

Para llevarlo a cabo, Venture on the Road siempre se apoya de la experiencia y conocimiento del ecosistema local. En esta ocasión, Venture on the Road Alicante cuenta con la colaboración de socios locales que representan al emprendedor valenciano, gracias al ecosistema tecnológico AlicanTec, al Parque Científico de la Universidad de Alicante y a Distrito Digital de la Comunidad Valenciana.

La startup ganadora de Venture on the Road en Alicante, tendrá el puesto asegurado en la final nacional, cuya celebración será el próximo 15 de junio en Madrid. Además, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud Platform con 10.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud. También tendrá acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

El ganador nacional del VI Venture on the Road recibirá como premio asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup, participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y un espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso a sus talleres y formaciones. Además, el ganador final de esta VI edición tendrá acceso a Google for Startups Campus Madrid durante 6 meses y podrá acceder a 2 sesiones de mentoría con el equipo de Google for Startups para identificar posibilidades de apoyo para su crecimiento.

Durante esta VI Edición, el roadshow Venture on the Road está visitando un total de seis ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional, más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento ha pasado por Oviedo, Cartagena, Bilbao y Málaga y Valladolid hasta llegar a esta última parada en Alicante, previa a la final.