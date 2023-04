La salud líquida: A través de la tecnología los individuos adquieren una responsabilidad proactiva en el control, prevención y autocuidado de la salud

Jornada Rethink Health The Valley: Análisis del impacto de la innovación en la salud, más allá de la ausencia de enfermedad El Informe "Rethink Health: el camino hacia la salud líquida" analiza el concepto de salud líquida y de las tendencias en el sector en base a cuatro áreas: la persona, el hogar, los sistemas sanitarios y el planeta en su conjunto. Alineadas con estas 4 áreas, el documento revela 4 macrotendencias: el autocuidado y la prevención, la salud de precisión, el diseño centrado en las personas y tener en cuenta la sostenibilidad del planeta en la estrategia de salud global.

The Place acoge un nuevo itinerario tecnológico "Liquid Health" donde los asistentes podrán realizar un viaje inmersivo, experiencial e interactivo con cuatro paradas; la persona, el hogar, los sistemas sanitarios y el planeta, a través de las cuales se viven las tendencias del sector salud y las tecnologías disruptivas que le están dando forma.

El autocuidado y la prevención, la salud de precisión, el diseño centrado en las personas y tener en cuenta la sostenibilidad del planeta en la estrategia de salud global son las cuatro macrotendencias que están propiciando los grandes cambios del sector salud que serán posibles gracias a las tecnologías disruptivas. Un sector que, actualmente, se enfrenta a retos relacionados con pacientes, sistemas sanitarios y profesionales.

Ante la incertidumbre y complejidad del sector actual, el concepto de salud líquida cobra especial importancia, entendida como una salud en la que se desdibujan las fronteras de los sistemas sanitarios tradicionales, los individuos adquieren una responsabilidad proactiva en la prevención y la tecnología facilita tomar cada vez más control e información sobre la salud.

Esta es una de las conclusiones de la jornada "Rethink Health: el camino hacia la salud líquida", celebrada esta mañana en The Place, el espacio de innovación de The Valley, en colaboración con Quirón Salud y Exterior Plus. En el informe, presentado por Juan Luis Moreno, Partner & CIO en The Valley, se ha analizado este concepto de salud líquida y el impacto de las innovaciones tecnológicas entendiendo la salud como algo que va más allá de la ausencia de enfermedad.

Durante la jornada, también se ha inaugurado el itinerario tecnológico "Liquid Health" un viaje inmersivo, experiencial e interactivo, que ha permitido vivir las tendencias del sector salud y las tecnologías disruptivas que le están dando forma.

A través de este informe, los expertos muestran las cuatro macrotendencias más relevantes con relación a la salud en torno a cuatro grandes áreas, la persona, el hogar, los sistemas sanitarios y el planeta:

La hiper-personalización de productos y servicios de salud está en auge . Las personas están cada vez más preocupadas por su salud y buscan de manera proactiva y preventiva no enfermar. En este sentido, los avances en la tecnología wearable para monitorizar e incluso diagnosticar posibles enfermedades, así como la hiper-personalización de productos y servicios de salud permiten incrementar el control sobre la propia salud y prevenir enfermedades. Tanto es así, que se prevé que el mercado de la tecnología wearable alcanzará los 186.140 millones de dólares en 2030 . En relación con la hiper-personalizacion, destaca el empleo de gemelos digitales que permiten diagnosticar y tratar a pacientes de manera única y personalizada a través de la Inteligencia Artificial (IA) y los wearables.

The Place acoge un nuevo itinerario tecnológico, creado por The Valley con la colaboración de Zerintia, GeneticIA, Bitbrain, BH, DuriGlass, Compex, Imagicc y Coctelcreativo. Este espacio permitirá a los asistentes realizar un viaje inmersivo, experiencial e interactivo en el que podrán ver la aplicación de distintas tecnologías en el ámbito de la salud, como wearables, realidad virtual, impresión 3D, entre otras.

Los asistentes podrán realizar cuatro paradas, una por cada una de las áreas en las que se ha basado el informe: la persona, el hogar, los sistemas sanitarios y el planeta. A través de ellas, podrán vivir las tendencias del sector salud y las tecnologías disruptivas que le están dando forma gracias a espejos interactivos, o a nuevos dispositivos que facilitarán hacer deporte y conectar con otras personas sin salir de casa en el área de la persona. Conocer cómo los sistemas sanitarios utilizarán la realidad virtual para intervenir en situaciones de emergencia o para realizar intervenciones en las que tendrán la colaboración de un brazo robótico que mejorará la precisión y descubrir el gemelo digital, un avance que supondrá un antes y un después en la medicina y permitirá mejorar tratamientos y que se presenta como el tándem perfecto entre máquina y humano.

De esta forma, gracias a la unión de lo físico y lo digital, se podrán materializar las tendencias que redirigen el futuro de la salud.