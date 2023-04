La última 'chuche' cosmética de VERA & THE BIRDS, PINK JELLY CLEANSER BALM

¡Atención, Atención! ¡Novedad!

La nueva y apetecible ‘chuche’ cosmética firmada por Alex L. Capitelli, creadora de VERA & THE BIRDS se llama PINK JELLY CLEANSER BALM y es un desmaquillante-tratante tan increíblemente gustoso y fácil de usar que cualquier persona estará deseando que llegue el momento-limpieza cada noche. Es que, Pink Jelly está específicamente diseñada para combatir la pereza de ese gesto diario tan importante para la salud de la piel. Su especial textura jelly-to-milk, un intenso rosa-golosina (sin azúcar, ¡claro!) y, como siempre, sus garantías de ingredientes naturales, eco-responsabilidad y producción de proximidad made in Spain, son sus señas. ¿Se puede pedir más?.

Si aún hay dudas de que un limpiador pueda ser tan guay, el lector debe seguir leyendo.

Las claves de la gelatina "mágica" Esta gelatina desmaquillante, con textura convertible jelly-to-milk (gelatina a leche) actúa como un bálsamo limpiador que se lleva cualquier rastro de maquillaje, suciedad y crema solar en cuestión de segundos.

Su mezcla única de activos calmantes e hidratantes, como el aceite de camelia o el extracto de alga kelp, hacen de esta ‘chuche’ limpiadora la perfecta aliada para dejar la piel suave, fresca e impoluta.

Se utiliza sola o como primer paso de la doble limpieza y es alucinante cómo disuelve eficazmente la suciedad del día, respetando la barrera cutánea.

Las 5 razones por las que será un match En primer lugar, ofrece una limpieza profunda y, a la vez, ‘descomplicada’: toda la suciedad fuera en un solo paso: una limpieza premium, a la vez profunda y muy efectiva y también suave y respetuosa con la piel,

Por otro lado, tiene una textura ‘transformer’ que enamora: Pink Jelly se transforma de su textura gelificada original, en contacto con el agua y emulsiona en una sedosa leche de suave perfume cítrico, que está diseñada para evitar las molestas irritaciones comunes cuando se desmaquilla el rostro friccionando la piel con toallitas o esponjas.

En tercer lugar, no solo limpia, trata: sus múltiples activos emolientes que provienen de aceites como los de jojoba o camelia, sumados a ingredientes calmantes y que minimizan las irritaciones (Complejo 7 Calm Active) ofrecen algo más que limpieza: un verdadero cuidado tratante de la piel. Siguiente: dura, dura y dura. Solo se necesita una pequeñísima cantidad en cada uso para realizar un desmaquillado completo del rostro. Finalmente, es un mix de activos inédito en un desmaquillante:

En qué consiste el complejo 7 Calm Active® El complejo 7 Calm Active®, es un exclusivo mix de 7 activos calmantes y que minimizan el riesgo de irritaciones. Combinados, amplifican sus poderes calmantes garantizando un desmaquillado suave y respetuoso.

Aceites de camelia japónica y de jojoba ecológico Actúan restaurando la elasticidad de la piel, reduciendo la pérdida de agua transepidérmica y activando la síntesis de colágeno. También aportan hidratación y revitalización y tienen cualidades suavizantes, calmantes y regenerantes.

Alga kelp Su extracto, rico en minerales y oligoelementos, estimula la mineralización de la piel, aportándole nutrientes esenciales, además de poseer un gran poder detoxificante y propiedades limpiadoras, emolientes, calmantes y regeneradoras.

Manteca de karité ecológica Promueve la regeneración celular gracias a sus vitaminas que ayudan a equilibrar, calmar, hidratar y revitalizar la piel.

Datos prácticos Modo de empleo: aplicar una pequeña cantidad sobre la piel seca mediante un suave masaje hasta deshacer el maquillaje y las impurezas. Después, se debe humedecer ligeramente hasta que emulsione y continuar masajeando. Por último, retirar con abundante agua o con la ayuda de discos desmaquillantes.

El precio del producto, PINK JELLY CLEANSER BALM, es de 24,00 €.

Sobre la marca VERA & THE BIRDS VERA & THE BIRDS es una firma española (Elche) que prima los procesos e ingredientes de proximidad. Sus productos son respetuosos con la piel, el medioambiente y todos los habitantes del planeta. Además, estos están formulados a partir de ingredientes botánicos de alta calidad y probada eficacia y concebidos para proporcionar rutinas de cuidado en clave optimista, sensorial y promover la autoestima. Asimismo, sus profesionales siguen la filosofía de dedicarse tiempo de calidad a una misma como vía para verse bien y sentirse mejor.

Todas las ilustraciones que identifican sus coloridos packagings, llenas de flores, pájaros y otros elementos naturales, están realizados por la creadora de la marca Alex López Capitelli.

Los productos se encuentran a la venta en la página web de VERA & THE BIRDS y en farmacias y tiendas de cosmética seleccionadas.