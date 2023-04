‘Más allá de la enfermedad’ es una historia de amor y vida que muestra la cara más tierna del amor y más amarga de la enfermedad en primera persona

La vida no siempre es justa y Jesús R. Toledano, lo sabe bien. La inspiración para escribir su obra, ‘Más allá de la enfermedad. Una historia de amor’, le viene precisamente de esta injusticia. “El detonante para escribir todo lo que en el libro se recoge, ha sido la enfermedad que ha venido a mi esposa, destrozándole cuerpo y mente. Este ha sido el motivo que ha hecho surgir en mi interior la necesidad de atrapar nuestra vivencia en el libro. Especialmente me ha movido el deseo de que el paso del tiempo no reduzca la memoria de estos momentos de María Dolores y míos con ella, a unas pocas palabras circunstanciales que tantas veces oímos a otras personas al referirse al que falleció debido a una enfermedad grave”, confiesa él mismo.

El propio autor, hijo de Jaén donde vive hasta los veinte años y adoptivo de Barcelona, donde ha crecido en la madurez que hoy tiene, destaca de esta obra llena de emoción y realismo, la sinceridad y el lenguaje sencillo y directo con el que se acerca al lector como a un amigo de siempre. “Como si lo tuviera sentado al lado y le hablase de lo que ha ocurrido en mi vida en los últimos años”.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una historia de vida en la que en todo momento están presentes el amor, la ternura, la angustia y, sobre todo, la lucha por salir adelante frente a la adversidad más dura, que es la que afecta a la persona amada. “No se va a encontrar una historia triste. Es verdad que hay tristeza, pero también hay alegría, felicidad y mucho ánimo para seguir adelante”, afirma el autor.

‘Más allá de la enfermedad. Una historia de amor’ va dirigido a todo adulto que vive la vida con las herramientas que tiene a su alcance. Una persona adulta que no solo se preocupe de vivir de la mejor manera, sino que también deje espacio para la sensibilidad, para sus emociones y para la reflexión. “Para quien piense que hay algo más que lo material”, sentencia.

Sinopsis "A María Dolores, mi esposa, en el mes de marzo de 2017 se le diagnostica una afectación neurológica múltiple, que compromete severamente distintas partes de su cerebro.

Hasta ese momento nuestra vida, como la de la mayoría de las personas, había tenido luces y sombras. Más de las primeras que de las segundas. O al menos, aquellas tenían un brillo que ocultaba cualquier oscuridad.

Sin embargo, esta vez la sombra que vino para María Dolores a modo de enfermedad neurológica degenerativa sería inmisericorde. Yo lo sabía. A ella se lo oculté como pude.

A lo largo de las páginas de este texto, al que caracteriza la brevedad y la modestia que me ha guiado al hacerlo, he reflejado no solo la evolución física, sino también la emocional y, sobre todo, la espiritual de los protagonistas de la vivencia.

No he querido pasar de puntillas sobre lo que es el leitmotiv de este libro: hablar de la persona y de los avatares de la vida. De esta manera, quise convertir el relato de 'Más allá de la enfermedad. Una historia de amor' en una historia de vida, de cariño, de tristeza y de alegría. He querido que sea un refugio de paz y ternura que anida en lo más hondo de mi corazón. Refugio que deseo compartir con todos."

Autor Jesús R. Toledano Toledano nació en Jaén en 1958. Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, titulado superior en Ciencias Policiales. A lo largo de los años, ha tenido ocasión de publicar dos libros. El primero, jurídico, 'Límites Penales a la disponibilidad de la propia vida: el debate en España', Atelier, 1999; y el segundo, de 'Criminalística, La Prueba pericial de documentos. El interrogatorio del perito en la vista oral', Atelier, 2017. Ambos están al margen de la narrativa literaria. Sin embargo, el primero permitió al autor abrir los ojos a un mundo nuevo en el que los conceptos «vida» —vida digna—, «no vida» —vida no digna— y «muerte» constituían una terna inseparable en la historia de los pueblos.

Límites Penales a la disponibilidad de la propia vida: el debate en España, a pesar de su objetivo jurídico, constituyó su primer viaje introspectivo en el ser humano y en los principios que están más allá de todo lo material que rodea a las personas en la vida diaria. Podría decirse que las lecturas llevadas a cabo para documentar la creación del libro, incrementaron la percepción de sus valores sobre la vida, la solidaridad, la lealtad y el sacrificio. En 'Más allá de la enfermedad. Una historia de amor', su primera obra de narrativa, estos principios y valores cobran una dimensión completamente nueva. De no ser por ellos, hubiera sido muy difícil gestionar cada uno de los momentos y experiencias vividos, tal y como relata en su obra.