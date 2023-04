Novonatur lanza unas vitaminas en formato gominolas que todos los niños quieren probar

La firma Novonatur resalta el éxito que han tenido en el mercado el lanzamiento de sus vitaminas para niños en gominolas. Elementos como su apariencia, sabor, olor y textura de gominola la han convertido en un suplemento que los niños siempre están dispuestos a probar.

Esta marca, es una empresa especializada en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos naturales, especialmente vitaminas y suplementos aptos para niños, adolescentes o adultos.

Además de utilizar ingredientes sin procesamiento industrial o aditivos químicos, Novonatur siempre ha procurado el uso de procesos de fabricación amigables con el medioambiente.

Unas gominolas con mucho sabor Los fabricantes de estas vitaminas explican que han logrado desarrollar unas gominolas masticables que se asemejan a una golosina. Su agradable sabor a naranja hace que los más pequeños la consuman sin protestar, a diferencia de como suele ocurrir con los medicamentos tradicionales.

El laboratorio aconseja ingerir una gominola al día, preferiblemente por las mañanas.

El consumo regular de este complemento favorece las hormonas de crecimiento, permitiendo un desarrollo acorde a su edad. En ese desarrollo, hay vitaminas y minerales que resultan esenciales para atender los requerimientos del organismo en crecimiento. Entre ellas, están las vitaminas C, D3 y el calcio, que el producto tiene en dosis adecuadas.

Otro beneficio que aporta el consumo de estas vitaminas es que fortalece el sistema inmunológico de los niños y los adolescentes. Según el equipo de investigadores de Novonatur, este complemento aporta una protección extra contra la acción de virus y bacterias. Esto constituye un escudo extra mientras realizan sus actividades de juego o deportivas.

¿Por qué las vitaminas C, D3 y el calcio son elementos importantes en el organismo? Profundizando en los beneficios del complemento de Novonatur, los investigadores de la firma señalan que la vitamina C contribuye a la formación normal del colágeno. Esto permite mantener saludables dientes, huesos, cartílagos, tendones, encías y piel. Colabora en el normal desarrollo del sistema nervioso y el desarrollo del metabolismo energético. Adicionalmente, la vitamina C favorece la absorción del hierro de los alimentos, protege tejidos y células del cuerpo contra el daño oxidativo.

Por su parte, la vitamina D3 es esencial para la salud ósea de los niños y adolescentes. Conocida también como colecalciferol, al combinarse con el consumo de calcio, previene la aparición de enfermedades como el raquitismo. Esta patología consiste en el ablandamiento y debilitamiento de los huesos causados por la falta de vitamina D.

Señalan que, sobre el calcio, existe un conocimiento muy amplio sobre su importancia en la formación de los huesos y los dientes definitivos.

El consumo adecuado de este mineral es esencial para que a lo largo de su desarrollo los niños cuenten con huesos más fuertes. Eso les ahorrará muchas enfermedades y complicaciones de salud. Se puede solicitar más información y consultar todos los detalles en la web de Novonatur.