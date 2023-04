Silbon refuerza su apuesta por la sostenibilidad con un nuevo fichaje para esta área

Esta acción forma parte del camino iniciado hace varios años por la marca de moda cordobesa en materia de producción compatible con el ecosistema La marca de moda Silbon ha fortalecido su compromiso con el medio tras la incorporación del ingeniero forestal y ambientalista Aécio Dantas, para desempeñar el puesto de responsable del Departamento de Sostenibilidad de la empresa. Este fichaje forma parte del camino iniciado hace varios años por la firma cordobesa en materia de producción compatible con el planeta y que ha cobrado peso con el lanzamiento de su línea Oxygen.

Un hito que, cabe recodar, Silbon estrena en 2022 con la línea de ropa más versátil y sostenible de la marca, hecha con procesos de producción verde, compuestos de materiales reciclados y prendas con mensaje de conciencia para la sociedad.

Ingeniero Forestal de formación, Máster en Ciencias Forestales y doctorando en Ciencias Ambientales y Forestales, Aécio Dantas aterriza en Silbon con la clara idea de "integrar la sostenibilidad en cada proceso productivo de la compañía y concienciar a cada miembro de la marca sobre la importancia de respetar el medio ambiente". Para ello, Dantas entiende la trascendencia de su puesto para "promover acciones que beneficien a la sociedad creando una cultura sostenible en nuestro día a día".

"Creo que mi diferencial como profesional puede estar en ver oportunidades en Silbon en donde se puede integrar la sostenibilidad. Analizo el sector de la moda desde otra perspectiva, ya que vengo con experiencia, adquirida en mi país de nacimiento, Brasil, en donde he desarrollado una comprensión global de los desafíos y oportunidades de la sostenibilidad", ha dicho.

Actualmente, Silbon cuenta con una cultura sostenible muy latente en todo su proceso de gestión y producción. Por ello, Dantas ha asegurado que su trabajo estará directamente relacionado con el seguimiento de estas acciones que se practican en todos los departamentos. "Es un trabajo conjunto donde todos colaboramos para que nuestro entorno sea más respetuoso con el medio ambiente y las siguientes generaciones".

"La industria de la moda es conocida por ser una de las más contaminantes del mundo y, para contrarrestarlo, la marca Silbon se muestra propicia para invertir en sostenibilidad y en la incorporación de profesionales expertos en la materia para intentar reducir el impacto en el medio ambiente", ha subrayado el nuevo responsable del Departamento de Sostenibilidad de la marca cordobesa.

La adecuación de la estrategia de comunicación de los usuarios de Silbon a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrece un valor añadido diferencial y, por ello, "la comunicación es un punto clave para desarrollar soluciones prácticas y efectivas que permitan a la empresa reducir su huella de carbono, disminuir el uso de recursos en nuestro proceso productivo y mejorar su impacto social", ha señalado Dantas.

En el marco de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Silbon cada año se involucra en causas solidarias de ayuda a colectivos desfavorecidos, principalmente mujeres y niños y acciones de ayuda relacionadas con el deporte adaptado. En lo relativo a la producción de stock, esta compañía pujante del retail español, pretende que a medio plazo todas sus prendas respeten el medio ambiente, basándose en los conceptos de economía circular y ecodiseño en el desarrollo de nuevas colecciones, apostando por materiales orgánicos y reciclados y adaptándose a los cambios en la normativa aplicada al sector.

La empresa andaluza se encuentra inmersa en el desarrollo del proyecto Silbon Second Life, con el que pretende facilitar a los consumidores la reutilización y el reciclado de las prendas de Silbon, ofreciendo al cliente la oportunidad de conseguir recargo de saldo a cambio de la entrega de una prenda que ya no utilice y que volverá al circuito de venta como artículo de segunda mano cuya venta irá en beneficio de una ONG.

Silbon inició su andadura hace catorce años con el hombre como protagonista. En 2018 se abría al guardarropa infantil, en 2021, al de la mujer. La marca de moda cordobesa, con una plantilla de casi 300 empleados, opera en España con 58 tiendas entre establecimientos ‘monomarca’ propios y espacios en El Corte Inglés.

La empresa referente del retail español está presente en París con un punto de venta físico y los planes de la compañía pasan por seguir expandiéndose en el país galo y desembarcar próximamente en Portugal.

A estos puntos de venta físicos hay que sumar la tienda Silbon en el Metaverso Decentraland y los puntos de ventas telemáticos: el ecommerce de Silbon, las tiendas ‘online’ de El Corte Inglés, y Cortefiel y las plataformas de comercio electrónico como Amazon y Miravia.

Se trata de una empresa de peso en el mercado de la moda que con este nuevo perfil de responsabilidad sostenible pretende "mejorar las acciones sostenibles ya desarrolladas por Silbon, dejar huella en el cliente con una experiencia de usuario más ecológica y abrir nuevos caminos para la sostenibilidad en la empresa", han concluido desde la marca.